elevateZoom - A jQuery image zoom plugin

Getting Started

Include jQuery and the plugin on a page. Include your images and initialise the plugin.

< img id = "zoom_01" src = 'images/small/image1.png' data-zoom-image = "images/large/image1.jpg" /> < script > $( '#zoom_01' ).elevateZoom(); </ script >

For more information on how to setup and customise, check the examples.

License

Copyright (c) 2012 Andrew Eades Dual licensed under the GPL and MIT licenses.