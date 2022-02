React Perfect Scrollbar

Description

React wrapper for perfect-scrollbar with OpusCapita styles.

Updated to latest perfect-scrollbar version.

version. Based on https://github.com/goldenyz/react-perfect-scrollbar

Installation

npm install @ opuscapita / react - perfect - scrollbar

Demo

View the DEMO

Builds

UMD

The default build with compiled styles in the .js file. Also minified version available in the lib/umd directory.

CommonJS/ES Module

You need to configure your module loader to use cjs or es fields of the package.json to use these module types. Also you need to configure sass loader, since all the styles are in sass format.

With webpack use resolve.mainFields to configure the module type.

Add SASS loader to support importing of SASS styles.

API

Prop name Type Default Description className string Extra class names option object PerfectScrollbar options containerRef function Ref for the container onScrollY function onScollY callback onScrollX function onScollX callback onScrollUp function onScollUp callback onScrollYDown function onScollDown callback onScrollLeft function onScollLeft callback onScrollRight function onScollRight callback onYReachStart function onYReachStart callback onYReachEnd function onYReachEnd callback onXReachStart function onXReachStart callback onXReachEnd function onXReachEnd callback

Code example