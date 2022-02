OpenRPC Server JS

JSON-RPC 2.0 + OpenRPC Server implementation that supports multiple transport protocols. Built to run with node 10+.

Features

Multiple Transports HTTP HTTPS1/2 WebSockets IPC UDP TCP

Multiple Transports Automatically Validate JSON Schemas for ContentDescriptor#schemas MethodObject#params.

Automatically Validate JSON Schemas for ContentDescriptor#schemas MethodObject#params. CLI to start a server by configuration

How to Use

install server, and optionally schema-utils-js if you want to dereference/validate the open-rpc document before running.

npm install --save @open-rpc/server-js @open-rpc/schema-utils-js

Write an open-rpc document describing your service ./src/openrpc.json see: https://raw.githubusercontent.com/open-rpc/examples/master/service-descriptions/simple-math-openrpc.json or write your own in playground.

For each of the methods, create a function that has the same name src/method-mapping

import { MethodMapping } from "@open-rpc/server-js/build/router" ; export const methodMapping: MethodMapping = { addition: ( a: number , b: number ) => a + b, subtraction: ( a: number , b: number ) => a - b }; export default methodMapping;

Create a server with the methods and the document, serve it over http and websocket src/server.ts

import { Server, ServerOptions } from "@open-rpc/server-js" ; import { HTTPServerTransportOptions } from "@open-rpc/server-js/build/transports/http" ; import { WebSocketServerTransportOptions } from "@open-rpc/server-js/build/transports/websocket" ; import { OpenrpcDocument } from "@open-rpc/meta-schema" ; import { parseOpenRPCDocument } from "@open-rpc/schema-utils-js" ; import methodMapping from "./method-mapping" ; import doc from "./openrpc.json" ; export async function start ( ) { const serverOptions: ServerOptions = { openrpcDocument: await parseOpenRPCDocument(doc as OpenrpcDocument), transportConfigs: [ { type : "HTTPTransport" , options: { port: 3330 , middleware: [], } as HTTPServerTransportOptions, }, { type : "WebSocketTransport" , options: { port: 3331 , middleware: [], } as WebSocketServerTransportOptions, }, ], methodMapping, }; console .log( "Starting Server" ); const s = new Server(serverOptions); s.start(); }

Lower Level Bits

Creating Routers

using method mapping and OpenRPC document

import { types } from "@open-rpc/meta-schema" ; import { Router } from "@open-rpc/server-js" ; const openrpcDocument = { openrpc: "1.0.0" , info: { title: "node-json-rpc-server example" , version: "1.0.0" }, methods: [ { name: "addition" , params: [ { name: "a" , schema: { type : "integer" } }, { name: "b" , schema: { type : "integer" } } ], result: { { name: "c" , schema: { type : "integer" } } } } ] } as types.OpenRPC; const methodHandlerMapping = { addition: ( a: number , b: number ) => Promise .resolve(a + b) }; const router = new Router(openrpcDocument, methodHandlerMapping);

mock mode

const router = new Router(openrpcDocument, { mockMode: true });

Creating Transports

IPC

import { TCPIPCServerTranport, UDPIPCServerTranport } from "@open-rpc/server-js" ; const ipcOptions = { maxConnetions: 20 }; const TCPIPCOptions = { ...ipcOptions, networkPort: 4343 }; const UDPIPCOptions = { ...ipcOptions, networkPort: 4343 , udp: true }; const tcpIpcTransport = new IPCServerTranport(TCPIPCTransportOptions); const UdpIpcTransport = new IPCServerTranport(UDPIPCTransportOptions);

import { HTTPServerTransport, HTTPSServerTransport } from "@open-rpc/server-js" ; const httpOptions = { middleware : [ cors({ origin : "*" }) ], port : 4345 }; const httpsOptions = { middleware : [ cors({ origin : "*" }) ], port : 4346 , key : await fs.readFile( "test/fixtures/keys/agent2-key.pem" ), cert : await fs.readFile( "test/fixtures/keys/agent2-cert.pem" ), ca : fs.readFileSync( "ssl/ca.crt" ) }; const httpTransport = new HTTPServerTransport(httpOptions); const httpsTransport = new HTTPSServerTransport(httpsOptions);

WebSockets

import { WebSocketServerTransport } from "@open-rpc/server-js" ; const webSocketFromHttpsOptions = { server : httpsTransport.server }; const webSocketOptions = { port : 4347 }; const wsFromHttpsTransport = new WebSocketServerTransport(webSocketFromHttpsOptions); const wsTransport = new WebSocketServerTransport(webSocketOptions);

Add components as you go

const server = new Server (); server . start (); server .addTransport(httpsTransport); // will be started immediately server .setRouter(router); server .addTransports([ wsTransport, wsFromHttpsTransport, httpsTransport ]); // will be started immediately.

Contributing

