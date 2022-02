OpenRPC Client JS

A browser-compatible JSON-RPC client with multiple transports:

EventEmitter

HTTP/HTTPS

WebSocket

PostMessageWindow

PostMessageIframe

import { RequestManager, HTTPTransport, Client } from "@open-rpc/client-js" ; const transport = new HTTPTransport( "http://localhost:8545" ); const client = new Client( new RequestManager([transport])); const result = await client.request({ method : "addition" , params : [ 2 , 2 ]});

Examples

EventEmitter import { EventEmitter } from "events" ; import { RequestManager, EventEmitterTransport, Client } from "@open-rpc/client-js" ; const chan1 = "chan1" ; const chan2 = "chan2" ; const emitter = new EventEmitter(); const transport = new EventEmitterTransport(emitter, chan1, chan2); const requestManager = new RequestManager([transport]); const client = new Client(requestManager); emitter.on(chan1, (jsonrpcRequest) => { const res = { jsonrpc : "2.0" , result : "potato" , id : jsonrpcRequest.id, }; emitter.emit(chan2, JSON .stringify(res)); }); const main = async () => { const result = await client.request({ method : "addition" , params : [ 2 , 2 ]}); console .log(result); }; main().then( () => { console .log( "DONE" ); });

HTTP import { RequestManager, Client, HTTPTransport } from "@open-rpc/client-js" ; const transport = new HTTPTransport( "http://localhost:3333" ); const requestManager = new RequestManager([transport]); const client = new Client(requestManager); const main = async () => { const result = await client.request({ method : "addition" , params : [ 2 , 2 ]}); console .log(result); }; main().then( () => { console .log( "DONE" ); });

WebSocket import { RequestManager, Client, WebSocketTransport } from "@open-rpc/client-js" ; const transport = new WebSocketTransport( "ws://localhost:3333" ); const requestManager = new RequestManager([transport]); const client = new Client(requestManager); const main = async () => { const result = await client.request({ method : "addition" , params : [ 2 , 2 ]}); console .log(result); }; main().then( () => { console .log( "DONE" ); client.close(); });

Contributing

How to contribute, build and release are outlined in CONTRIBUTING.md, BUILDING.md and RELEASING.md respectively. Commits in this repository follow the CONVENTIONAL_COMMITS.md specification.