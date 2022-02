Features

📖 Read more

Quick Setup

Add @nuxtjs/tailwindcss dependency to your project

yarn add --dev @nuxtjs/tailwindcss npm install --save-dev @nuxtjs/tailwindcss

Add @nuxtjs/tailwindcss to the modules section of nuxt.config.js

{ modules : [ '@nuxtjs/tailwindcss' ] }

That's it! You can now use Tailwind classes in your Nuxt app ✨

Contributing

You can contribute to this module online with CodeSandBox:

Or locally:

Clone this repository Install dependencies using yarn install Prepare for development using yarn dev:prepare Start development server using yarn dev

License

MIT License

Copyright (c) Nuxt Community