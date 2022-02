A Nuxt.js module that injects a middleware to generate a robots.txt file

Setup

Add @nuxtjs/robots dependency to your project

yarn add @nuxtjs/robots

Add @nuxtjs/robots to the modules section of nuxt.config.js

export default { modules : [ '@nuxtjs/robots' , [ '@nuxtjs/robots' , { }] ] }

Using top level options

export default { modules : [ '@nuxtjs/robots' ], robots : { } }

Options

The module option parameter can be:

Object

export default { robots : { UserAgent : '*' , Disallow : '/' } }

Array

export default { robots : [ { UserAgent : 'Googlebot' , Disallow : () => '/users' } ] }

Function

export default { robots : () => { return { UserAgent : '*' , Disallow : '/' } } }

Will generate a /robots.txt

User-agent: Googlebot Disallow: /users User-agent: Bingbot Disallow: /admin

The keys and values available:

UserAgent = User-agent

CrawlDelay = Crawl-delay

Disallow = Disallow

Allow = Allow

Host = Host

Sitemap = Sitemap

CleanParam = Clean-param

Note: Don't worry, keys are parsed with case insensitivity and special characters.

Hooks

Hooks are listeners to Nuxt events. Learn more

Hook Arguments When robots:generate:before (nuxt, robotsOptions) Hook on before site generation robots:generate:done (nuxt, robotsContent) Hook on robots generation finished

