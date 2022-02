Convert Markdown file to HTML using markdown-it.

Installation

npm i @nuxtjs/markdownit-loader --save-dev

Features

Hot reload

Code highlighting using highlight.js

Usage

Documentation: Using loaders

webpack.config.js file (webpack 2.x):

module .exports = { module : { rules : [{ test : /\.md/ , loader : 'markdownit-loader' }] } };

Passing options to markdown-it

See markdown-it for a complete list of possible options.

module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.md/ , use : [ { loader : 'raw-loader' }, { loader : 'markdownit-loader' , options : { preset : 'default' , breaks : true , preprocess : function ( markdownIt, source ) { return source }, use : [ 'markdown-it-xxx' , [ 'markdown-it-xxx' , 'this is options' ] ] } } ] } ] } };

Or you can customize markdown-it

var markdown = require ( 'markdown-it' )({ html : true , breaks : true }) markdown .use(plugin1) .use(plugin2, opts, ...) .use(plugin3); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.md/ , use : [ { loader : 'raw-loader' }, { loader : 'markdownit-loader' , options : markdown } ] } ] } };

Note

Resource references can only use absolute path

e.g.

webpack config

resolve: { alias : { src : __dirname + '/src' } }

It'is work

< img src = "~src/images/abc.png" > < script > import Image from 'src/images/logo.png' import Hello from 'src/components/hello.vue' module.exports = { } </ script >

Incorrect

< img src = "../images/abc.png" > < script > import Image from '../images/logo.png' import Hello from './hello.vue' module.exports = { } </ script >

License

MIT