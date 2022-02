Google Fonts module for NuxtJS

Features

Specify fonts by name/variant

Parse head links to Google Fonts

Creates only an external link to Google Fonts

Support CSS API v2

Add dns-prefetch

Add preconnect

Add preload

Download css/fonts to local project (No need external resources)

Encode fonts to base64

📖 Read more

Setup

Add @nuxtjs/google-fonts dependency to your project

yarn add --dev @nuxtjs/google-fonts

Add @nuxtjs/google-fonts to the buildModules section of nuxt.config.js

{ buildModules : [ '@nuxtjs/google-fonts' , [ '@nuxtjs/google-fonts' , { }] ] }

⚠️ If you are using Nuxt < v2.9 you have to install the module as a dependency (No --dev or --save-dev flags) and use modules section in nuxt.config.js instead of buildModules .

Development

Clone this repository Install dependencies using yarn install or npm install Start development server using yarn dev or npm run dev

License

MIT License

Copyright (c) Nuxt Community