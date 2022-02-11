京东风格的轻量级移动端 Vue2、Vue3 组件库
（支持一套代码生成 H5 和小程序）
Nut[nʌt]，源自电影《冰河世纪》里松鼠 Scrat "执迷不悟"，一生追求，即便引发大灾难也绝不松手的坚果。
@next 和 @nutui-taro 属于并行版本，存在部分的差异化，版本号始终保持一致。如果想要兼容低版本，请使用 @nutui/nutui
|版本
|支持的框架
|视觉规范
|支持的应用类型
|兼容
|@nutui/nutui
|Vue 2x
|京东 APP 7.0 规范
|H5
|现代浏览器及 Android >= 4.0、iOS >= 8.0
|@nutui/nutui-jdl
|Vue 2x
|京东物流视觉规范
|H5
|现代浏览器及 Android >= 4.0、iOS >= 8.0
|@nutui/nutui@next
|Vue 3x
|京东 APP 10.0 规范
|H5
|现代浏览器以 Chrome >= 51、iOS >= 10.0（与 Vue3 一致）
|@nutui/nutui-taro
|Vue3 + Taro
|京东 APP 10.0 规范
|H5&小程序，可开发多端
|现代浏览器及 Chrome >= 51、iOS >= 10.0（与 Vue3 一致）
AMD 环境、Webpack、Vite 等构建工具环境、服务端建议使用 es 版，非模块化环境（如通过
<script>标签直接引用）建议使用 umd 压缩版。
es nutui.es.js
umd nutui.umd.js
NutUI 已经投入了我们的生产环境中使用，业界也在广泛地使用 NutUI 开发多端应用。
|版本
|微信群
|内部咚咚群
|NutUI Vue
|关注后回复「NutUI」
|82957939
|NutUI x Taro
|关注后回复「NutUI」
|1022545110
|NutUI React
|回复「NutUI」
|1022619199
感谢以下小伙伴们为 NutUI 发展做出的贡献：
非常欢迎社区开发者为 NutUI 贡献代码，在贡献之前请先阅读 贡献指南，参与共建提 PR。
感谢以下所有给 NutUI 贡献过代码的 开发者。
本项目遵从 Angular Style Commit Message Conventions，更新日志请查阅 Release。
本项目基于 MIT 协议