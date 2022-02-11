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@nutui/nutui

by jdf2e
2.3.6 (see all)

京东风格的移动端 Vue2、Vue3 组件库 (A Vue.js UI Toolkit for Mobile Web)

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Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
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334

GitHub Stars

4K

Maintenance

Last Commit

6d ago

Contributors

59

Package

Dependencies

11

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

No?

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京东风格的轻量级移动端 Vue2、Vue3 组件库

（支持一套代码生成 H5 和小程序）

PRs Welcome Coverage Status license GitHub contributors GitHub commit activity GitHub closed issues GitHub commits since latest release (by date) GitHub Release Date

Nut[nʌt]，源自电影《冰河世纪》里松鼠 Scrat "执迷不悟"，一生追求，即便引发大灾难也绝不松手的坚果。

特性

  • 🚀 70+ 高质量组件（3.0 持续开发中）,覆盖移动端主流场景
  • 💪 支持小程序开发
  • 📖 基于京东APP 10.0 视觉规范
  • 🍭 支持按需引用
  • 📖 详尽的文档和示例
  • 💪 支持 TypeScript
  • 💪 支持服务端渲染（测试阶段）
  • 🍭 支持定制主题
  • 🍭 单元测试覆盖（3.0 开发中）,保障稳定性
  • 📖 提供 Sketch 设计资源

示例 H5 & 小程序

NutUI

版本说明

@next 和 @nutui-taro 属于并行版本，存在部分的差异化，版本号始终保持一致。如果想要兼容低版本，请使用 @nutui/nutui

版本支持的框架视觉规范支持的应用类型兼容
@nutui/nutuiVue 2x京东 APP 7.0 规范H5现代浏览器及 Android >= 4.0、iOS >= 8.0
@nutui/nutui-jdlVue 2x京东物流视觉规范H5现代浏览器及 Android >= 4.0、iOS >= 8.0
@nutui/nutui@nextVue 3x京东 APP 10.0 规范H5现代浏览器以 Chrome >= 51、iOS >= 10.0（与 Vue3 一致）
@nutui/nutui-taroVue3 + Taro京东 APP 10.0 规范H5&小程序，可开发多端现代浏览器及 Chrome >= 51、iOS >= 10.0（与 Vue3 一致）

构建版本

AMD 环境、Webpack、Vite 等构建工具环境、服务端建议使用 es 版，非模块化环境（如通过 <script> 标签直接引用）建议使用 umd 压缩版。

  • es nutui.es.js

  • umd nutui.umd.js

使用案例

NutUI 已经投入了我们的生产环境中使用，业界也在广泛地使用 NutUI 开发多端应用。

NutUI

查看等多的案例，请点击

我们正在征集更多优秀案例，欢迎点击提交

链接

开发交流

版本微信群内部咚咚群
NutUI Vue 关注后回复「NutUI」82957939
NutUI x Taro 关注后回复「NutUI」1022545110
NutUI React回复「NutUI」1022619199

贡献者们

感谢以下小伙伴们为 NutUI 发展做出的贡献：

contributors

参与共建

非常欢迎社区开发者为 NutUI 贡献代码，在贡献之前请先阅读 贡献指南，参与共建提 PR

感谢以下所有给 NutUI 贡献过代码的 开发者

开发计划

Milestones

更新日志

本项目遵从 Angular Style Commit Message Conventions，更新日志请查阅 Release

开源协议

本项目基于 MIT 协议

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Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
Drjingfubo2 Ratings0 Reviews
6 months ago
richard1015Beijing, China7 Ratings0 Reviews
https://www.cnblogs.com/richard1015
January 22, 2021

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