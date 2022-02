a way to make skeleton screen

automatic : easy to use CLI to make skeleton screen

: easy to use CLI to make skeleton screen flexible : just use javascript even in browser

: just use javascript even in browser simple: some usefull config items do it well

该方案的大概思路图

京东PLUS会员正式中首页效果图

Before start

我们提供两种方法来盛放生成的骨架屏节点:

配置 output.filepath ,如果配置的是目录,会写入到该目录里的 index.html (没有的话我们会创建)文件里; 自定义写入的方式 writePageStructure: (outputHtml: string) => void; ; 如果前面两种方式您都没有提供,那么将会在您当前目录下创建 index.html ,并将骨架屏节点写入;

Install

npm i draw-page-structure -g

Usage

dps init 生成配置文件 dps.config.js 修改 dps.config.js 进行相关配置 dps start 开始生成骨架屏

Examples

basic

{ url : 'https://baidu.com' , output : { filepath : '/Users/famanoder/DrawPageStructure/example/index.html' , injectSelector : '#app' }, background : '#eee' , animation : 'opacity 1s linear infinite;' , }

根据节点自定义生成

... includeElement: function ( node, draw ) { if (node.id == 'ui-alert' ) { return false ; } if (node.tagName.toLowerCase() === 'img' ) { draw({ width : 100 , height : 8 , left : 0 , top : 0 , zIndex : 99999999 , background : 'red' }); return false ; } } ...

开始生成前的初始化操作

init : function ( ) { let toTop = document .querySelector( '#to-top' ); if (toTop) { toTop.parentNode.removeChild(toTop); } let specil = document .querySelector( '.specil' ); specil.style.visibility = 'hidden' ; }

对于DOM结构比较复杂和图片比较多且分布密集的情况生成的骨架屏效果可能不尽如人意,这时候可以使用 includeElement 定制某个节点生成生成什么样子,或者使用 init 在生成骨架屏之前对DOM节点进行调整,这两个函数在面对相对复杂的DOM结构时会比较有用;

在浏览器中运行

const createSkeletonHTML = require ( 'draw-page-structure/evalDOM' ) createSkeletonHTML({ background : 'red' , animation : 'opacity 1s linear infinite;' }).then( skeletonHTML => { console .log(skeletonHTML) }).catch( e => { console .error(e) })

可在控制台输出当前页面骨架屏节点,复制添加到应用页面;该做法目前来说最大的作用在于应对需要登录的页面,可在相应页面直接调用evalDOM函数生成该页面的骨架屏节点;

参数说明