Nohost 是基于 Whistle 实现的多用户多环境配置及抓包调试系统，不仅具备 Whistle 的所有功能，并在 Whistle 基础上扩展了一些功能，且支持多人多环境同时使用，主要用于部署在公共服务器上供整个部门（公司）的同事共同使用，具有以下功能：
安装 Nohost 之前，建议先做好以下工作：
xxx.key 和
xxx.crt（非必须，但建议用正式的证书，否则要么 Nohost 里面无法查看 HTTPS 的内容，要么每个访问 Nohost 的客户端都要安装一遍根证书）
申请域名的好处是可以直接用域名访问管理及账号页面，手机也可以通过域名设置代理访问 Nohost，方便记忆及输入
首先，需要安装Node（建议使用最新的LTS版本）：Node
Node安装成功后，通过npm安装
nohost：
npm i -g @nohost/server --registry=https://r.npm.taobao.org
安装完成后执行启动命令：
n2 start
也可以启动时直接设置当前 Nohost 服务到域名
n2 restart -o nohost.imweb.ioNohost 的默认端口为 8080，如果需要自定义端口，可以通过
n2 restart -p 80设置。 如果命令行提示没有对应命令，检查下系统环境变量
PATH配置，看看 Nohost 安装后生成的命令所在目录是否已添加到
PATH。
重启
Nohost：
n2 restart
停止
Nohost：
n2 stop
重置管理员账号：
n2 restart --reset
安装启动成功后，打开管理员页面
http://10.1.2.3:8080/admin.html#system/administrator，输入默认用户名（
admin）和密码（
123456），打开系统配置后：
其中
10.1.2.3表示Nohost运行的服务器IP，具体根据实际 ServerIP 替换
- 修改管理员的默认账号名和密码（不建议使用默认账号及密码，如果忘记管理员账号名或密码，可以通过
n2 restart --reset重置）
- 设置Nohost的域名（将申请的域名填上，如果需要设置多个域名，可以通过逗号
,分隔，也可以通过启动参数
-o www.xxx.com,www.yyy.com设置）
- 上传涉及的 key 和证书（证书只支持
.crt格式）
Note: 设置的域名 DNS 一定要指向该IP，否则可能出现不可用状态，上述配置会自动重启服务，建议避免频繁操作
Nohost 本身就是一个代理，可以直接配置浏览器或系统代理访问，也可以通过 Nginx反向代理访问，为方便大家使用，针对不同的人群可以使用不同的方案（以下用
nohost.imweb.io 表示 Nohost 的域名，具体域名需要自己申请及设置）。
前端开发建议使用最新版的 Whistle，可以通过以下两种方式访问 Nohost：
直接在 Whistle 上配置远程规则
@http://nohost.imweb.io:8080/whistle.nohost/cgi-bin/plugin-rules
上述配置表示 Whistle 从
http://nohost.imweb.io:8080/whistle.nohost/cgi-bin/plugin-rules获取 Nohost 的生成的入口规则，并且如果 Nohost 规则有变会自动更新规则，这些规则是由 Nohost 上传证书的域名及界面
配置/入口配置配置的规则自动生成（具体参见后面的配置），这些规则可以自动过滤掉无关请求，只会把相关的请求转到Nohost。
当然这种直接手动配置在 Whistle 上还不是最好的方式，更建议的方式是把这些规则集成到插件里面，这样开发者只需安装插件即可。
【强烈推荐】 集成 Whistle 插件，具体参考：https://github.com/nohosts/whistle.nohost-imweb/blob/master/dev.md
后台开发推荐使用 Chrome 的 SwitchyOmega 配置代理规则 （如上述代理配置
nohost.imweb.io +
8080），如果不想所有请求都转到 Nohost，可以配置 SwitchyOmega 的自动切换或者用PAC脚本代替，也可以参考
nohost-client 打包一个客户端：https://github.com/nohosts/client。手机端可以直接配代理，或者通过 VPN App 设置代理，如 iPhone 可以用
detour。
非开发人员尽量使用客户端、APP、或通过外网转发的方式，减少他们的接入成本，如何打包客户端参考：https://github.com/nohosts/client；手机等同后台开发的配置方式。
一般 Nohost 是部署在公司内网，外网是不可以直接访问，需要通过接入层（如：Nginx）转发。
安装好插件或配置好代理后，打开相关页面（这些页面的域名必须在上面上传证书里面，如果没有需要额外配置，具体参考下方 配置 说明），即可看到页面左下脚出现一个小圆点，点击小圆点可以进行切换环境：
如果页面左下脚没出现小圆点，可以看下面 配置 说明 第一次打开小圆点只有一个 正式环境，需要管理员添加账号：
添加完账号后，打开独立的环境选择页面
http://nohost.imweb.io:8080：
创建完环境后，可以在环境里面配置任何 Whistle 规则，跟普通到本地 Whistle 功能一模一样，甚至更多。每个实例可以建立上百个账号，每个账号可以建立上百个环境，具体取决于你到机器性能。
默认情况下，只有证书里面域名的请求才会被转发到各个账号，且 html 类型的内容会自动注入小圆点，但在实际应用中你可能会遇到以下问题：
有些域名只涉及 http 请求，不涉及 https 的请求不需要证书，或者某些敏感及第三方域名无法获得证书，这类域名可以通过在
配置 -> 入口配置 里面设置：
入口配置的规则有三种（
#xxx表示注释）：
pattern #转发到Nohost，如果是html页面则注入小圆点
-pattern #转发到Nohost，不注入小圆点
--pattern #不转发到Nohost，且不注入小圆点
x)-pattern #x为整数（正负数零都可以），表示手动设置优先级，默认为0
pattern 参见：https://wproxy.org/whistle/pattern.html，匹配顺序是从上到下，每个请求只会匹配其中一个，证书里面到域名优先级默认最低，可以通过
1) 设置优先级。
如：
ke.qq.com
-*.url.cn
--localhost.**
-1)**.qq.com
表示：
ke.qq.com 的请求都转发到Nohost，且所有 html 都注入小圆点
xxx.url.cn 的请求都转发到Nohost，但不注入小圆点
localhost.xxx.yyy... 的请求都不转发到Nohost，且不注入小圆点
qq.com 的子代域名请求都转发到Nohost，但不注入小圆点，并优先级设为
-1 ，确保证书里面的
qq.com 子域名可以正常注入小圆点
这个是 Nohost 主进程 Whistle，所有请求都会通过该 Whistle，并通过该进程的 whistle.nohost 插件进行账号管理及请求转发，主进程 Whistle 在生产环境下无法查看抓包数据，可用于设置规则及全局插件管理，如：屏蔽一些请求等等，更多内容参见后面的文档。
详细内容参见文档：https://nohost.pro/
开发环境搭建：
git clone git@github.com:Tencent/nohost.git
# 切换到dev开发分支
git checkout dev
# 安装依赖
npm install
# 启动页面构建
npm run dev
# 启动 Nohost
npm start
修改页面后需要手动刷新
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