UnblockNeteaseMusic

解锁网易云音乐客户端变灰歌曲

特性

使用 QQ / 虾米 / 百度 / 酷狗 / 酷我 / 咪咕 / JOOX 音源替换变灰歌曲链接 (默认仅启用一、五、六)

为请求增加 X-Real-IP 参数解锁海外限制,支持指定网易云服务器 IP,支持设置上游 HTTP / HTTPS 代理

参数解锁海外限制,支持指定网易云服务器 IP,支持设置上游 HTTP / HTTPS 代理 完整的流量代理功能 (HTTP / HTTPS),可直接作为系统代理 (同时支持 PAC)

运行

使用 npx

$ npx /unblockneteasemusic

或使用 Docker

docker run nondanee/unblockneteasemusic

docker-compose up

配置参数

$ unblockneteasemusic -h usage: unblockneteasemusic [-v] [-p port] [-a address] [-u url] [-f host] [-o source [ source ...]] [-t token] [-e url] [-s] [-h] optional arguments: -v, --version output the version number -p port, --port port specify server port -a address, --address address specify server host -u url, --proxy-url url request through upstream proxy -f host, --force-host host force the netease server ip -o source [ source ...], --match-order source [ source ...] set priority of sources -t token, --token token set up proxy authentication -e url, --endpoint url replace virtual endpoint with public host -s, --strict enable proxy limitation -h, -- help output usage information

使用

警告:本项目不提供线上 demo,请不要轻易信任使用他人提供的公开代理服务,以免发生安全问题

若将服务部署到公网,强烈建议使用严格模式 (此模式下仅放行网易云音乐所属域名的请求) -s 限制代理范围 (需使用 PAC 或 hosts), 或启用 Proxy Authentication -t <name>:<password> 设置代理用户名密码 (目前密码认证在 Windows 客户端设置和 macOS 系统设置都无法生效,请不要使用),以防代理被他人滥用

支持 Windows 客户端,UWP 客户端,Android 客户端,Linux 客户端 (1.2 版本以上需要自签证书 MITM,启动客户端需要增加 --ignore-certificate-errors 参数),macOS 客户端 (726 版本以上需要自签证书),iOS 客户端 (配置 https endpoint 或使用自签证书) 和网页版 (需要自签证书,需要脚本配合)

目前除 UWP 外其它客户端均优先请求 HTTPS 接口,默认配置下本代理对网易云所有 HTTPS API 连接返回空数据,促使客户端降级使用 HTTP 接口 (新版 Linux 客户端和 macOS 客户端已无法降级)

因 UWP 应用存在网络隔离,限制流量发送到本机,若使用的代理在 localhost,或修改的 hosts 指向 localhost,需为 "网易云音乐 UWP" 手动开启 loopback 才能使用,请以管理员身份执行命令

checknetisolation loopbackexempt -a -n= "1F8B0F94.122165AE053F_j2p0p5q0044a6"

方法 1. 修改 hosts

向 hosts 文件添加两条规则

< Server IP > music .163 .com < Server IP > interface .music .163 .com

使用此方法必须监听 80 端口 -p 80 若在本机运行程序,请指定网易云服务器 IP -f xxx.xxx.xxx.xxx (可在修改 hosts 前通过 ping music.163.com 获得) 或 使用代理 -u http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx ,以防请求死循环 Android 客户端下修改 hosts 无法直接使用,原因和解决方法详见云音乐安卓又搞事啦,安卓免 root 绕过网易云音乐 IP 限制

方法 2. 设置代理

PAC 自动代理脚本地址 http://<Server Name:PORT>/proxy.pac

全局代理地址填写服务器地址和端口号即可

平台 基础设置 Windows 设置 > 工具 > 自定义代理 (客户端内) UWP Windows 设置 > 网络和 Internet > 代理 Linux 系统设置 > 网络 > 网络代理 macOS 系统偏好设置 > 网络 > 高级 > 代理 Android WLAN > 修改网络 > 高级选项 > 代理 iOS 无线局域网 > HTTP 代理 > 配置代理

代理工具和方法有很多请自行探索,欢迎在 issues 讨论

✳方法 3. 调用接口

作为依赖库使用

$ npm install /unblockneteasemusic

const match = require ( '@nondanee/unblockneteasemusic' ) global.proxy = require ( 'url' ).parse( 'http://127.0.0.1:1080' ) global.hosts = { 'i.y.qq.com' : '59.37.96.220' } match( 418602084 , [ 'qq' , 'kuwo' , 'migu' ]).then( console .log)

效果

Windows 客户端

UWP 客户端

Linux 客户端

macOS 客户端

Android 客户端

iOS 客户端

许可

The MIT License