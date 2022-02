Declarative state mutations

📦 Install

To install @ngxs-labs/immer-adapter and immer that is a peer-dependency run the following command:

npm install @ngxs-labs/immer-adapter immer or if you use yarn yarn add @ngxs-labs/immer-adapter immer

Before

When your state is growing - it becomes harder to manage such mutations:

import { State, Action, StateContext } from '@ngxs/store' ; export class FeedZebra { public static readonly type = '[Animals] Feed zebra' ; constructor ( public payload: string ) {} } <AnimalsStateModel>({ name: 'animals' , defaults: { zebra: { food: [ 'leaves' , 'bark' ], name: 'zebra' }, panda: { food: [], name: 'panda' } } }) export class AnimalState { () public static zebraFood(state: AnimalsStateModel): string [] { const zebraFood = [...state.zebra.food]; zebraFood.reverse(); } (Add) public add({ getState, setState }: StateContext<AnimalsStateModel>, { payload }: Add): void { setState( ( state: AnimalsStateModel ) => ({ ...state, zebra: { ...state.zebra, food: [ ...state.zebra.food, payload ] } })); } }

After

immer-adapter gives you the opportunity to manage mutations in a more declarative way: