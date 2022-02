NestJS Mailgun

Introduction

This is a simple wrapper of mailgun.js. It supports sending, verifying emails and list operations, but later more will be added. Just ping me or open pull request and contribute :)

Installation

npm install @nextnm/nestjs-mailgun

Usage

Importing module

import { MailgunModule } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; ({ imports: [ MailgunModule.forRoot({ username: 'string' , key: 'string' , public_key: 'string' , timeout: 'number' , url: 'string' , }), ], providers: [], exports: [], }) export class YourModule {}

Importing module Async

import { MailgunModule } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; ({ imports: [ MailgunModule.forAsyncRoot({ useFactory: async () => { return { username: 'string' , key: 'string' , public_key: 'string' , timeout: 'number' , url: 'string' , }; }, }), ], providers: [], exports: [], }) export class YourModule {}

Interfaces

interface EmailOptions { from : string ; to: string | string []; subject: string ; text?: string ; html?: string ; template?: string ; attachment?; 'h:X-Mailgun-Variables' ?: string ; }

Calling Send Method

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { const options: EmailOptions = { from : '' , to: '' , subject: '' , text: '' , html: '' , attachment: '' 'h:X-Mailgun-Variables' : '{"key":"value"}' }; await this .mailgunService.createEmail(domain,data); const email = new MailgunEmailModel( 'from' , 'to' , 'subject' , 'text' , 'html' , 'template' , 'attachment' , { key: 'value' }); await this .mailgunService.createEmail(domain,data); }

Calling Verify Method

To check if an email is real or not.

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.validateEmail( 'next@examle.com' ); } }

Create List Method

To create a list of emails you need parameter data type CreateUpdateList which contain

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.createList(data); } }

Destroy List Method

To destroy a list of emails

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.destroyList( 'mailListAddress@n.com' ); } }

Get List Method

To Get a list of emails

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.getList( 'mailListAddress@n.com' ); } }

To Update a list of emails data is an object like:

{ address: string; name?: string; description?: string; access_level?: 'readonly' | 'members' | 'everyone'; reply_preference?: 'list' | 'sender'; }

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.updateList( 'mailListAddress@n.com' , data); } }

Add member to a List

To add a member to the list data is an object like:

{ address: string; name?: string; vars?: string; subscribed?: 'yes' | 'no' | boolean; upsert?: 'yes' | 'no'; }

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.listAddMember( 'mailListAddress@n.com' , data); } }

Get members of a List

To get a member of the list Query is an object like:

{ subscribed?: 'yes' | 'no'; limit?: number; }

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.listGetMembers( 'mailListAddress@n.com' , query); } }

To update member of the list

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.listupdateMember( 'mailListAddress@n.com' , 'memberAddress' , data, ); } }

Destroy member of a List

To destroy member of the list

import { MailgunService } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; import { EmailOptions } from '@nextnm/nestjs-mailgun' ; () export class YourService { constructor ( private mailgunService: MailgunService ) { await this .mailgunService.listDestroyMember( 'mailListAddress@n.com' , 'memberAddress' , ); } }

Contributing

Contributions welcome! See Contributing.

Notes

This project is not endorsed by or affiliated with Mailgun.

Author

Nuno Carvalhão Site

License

Licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details.