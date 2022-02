Nuxt Hotjar

Add nuxt hotjar to your nuxt.js application.

Note: nuxt hotjar is not enabled in dev mode. You can set environment variable NODE_ENV to production for testing in dev mode.

Setup

Add @netsells/nuxt-hotjar dependency using yarn or npm to your project

dependency using yarn or npm to your project Add @netsells/nuxt-hotjar to modules section of nuxt.config.js

modules: [ [ '@netsells/nuxt-hotjar' , { id : 'hjid' , sv : 'hjsv' , }], ]

Options

id

Required

Hotjar ID

sv

Hotjar Snippet Version

License

MIT © Netsells