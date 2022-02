Stylelint BEM Namics

Verifies that the given css/less/scss follows the following BEM code conventions.

Installation

npm install @ namics / stylelint - bem --save-dev

Configuration

Simple configuration

{ "plugins" : [ "@namics/stylelint-bem" ], "rules" : { "plugin/stylelint-bem-namics" : true } }

Advanced configuration

You can define one or more namespaces which has to be prepended before every class name:

{ "plugins" : [ "@namics/stylelint-bem" ], "rules" : { "plugin/stylelint-bem-namics" : { "namespaces" : [ "ux-" ] } } }

and in case of emergency you can overwrite the default prefixes

{ "plugins" : [ "@namics/stylelint-bem" ], "rules" : { "plugin/stylelint-bem-namics" : { "patternPrefixes" : [ "a" , "m" , "o" , "t" , "p" ], "helperPrefixes" : [ "is" , "has" ] } } }

... or you can pass empty prefixes to disable prefixes completely

{ "plugins" : [ "@namics/stylelint-bem" ], "rules" : { "plugin/stylelint-bem-namics" : { "patternPrefixes" : [], "helperPrefixes" : [] } } }

Valid examples

Default Pattern Prefixes

a Atom

Atom m Molecule

Molecule o Organism

Organism l Layout

Layout g Grid

Grid h Helper

Default Helper Prefixes

state State

.a- [block-name] {} .m- [block-name] {} .o- [block-name] {} .l- [block-name] {} .g- [block-name] {} .h- [block-name] {} .a- [block-name] -- [modifier-name] {} .m- [block-name] -- [modifier-name] {} .o- [block-name] -- [modifier-name] {} .l- [block-name] -- [modifier-name] {} .g- [block-name] -- [modifier-name] {} .h- [block-name] -- [modifier-name] {} .a- [block-name] __ [element-name] {} .m- [block-name] __ [element-name] {} .o- [block-name] __ [element-name] {} .l- [block-name] __ [element-name] {} .g- [block-name] __ [element-name] {} .h- [block-name] __ [element-name] {} .a- [block-name] __ [element-name] __ [element-name] {} .m- [block-name] __ [element-name] __ [element-name] {} .o- [block-name] __ [element-name] __ [element-name] {} .l- [block-name] __ [element-name] __ [element-name] {} .g- [block-name] __ [element-name] __ [element-name] {} .h- [block-name] __ [element-name] __ [element-name] {} .state-a- [block-name] -- [state-name] {} .state-m- [block-name] -- [state-name] {} .state-o- [block-name] -- [state-name] {} .state-l- [block-name] -- [state-name] {} .state-g- [block-name] -- [state-name] {} .state-h- [block-name] -- [state-name] {}

Exception

Whenever you will apply rules you will run into edge cases like third-party code or wysiwyg content where those rules have to be bent a little bit.

In this case you can get around the rules above but you should leave a comment why and enable the linting again:

.wysiwyg .headline { font-size : 34px ; }

Changelog

Please see the CHANGELOG.md