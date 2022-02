ESLint config

Installation

$ npm install --save-dev eslint eslint-plugin-import @namics/eslint-config

Usage Typescript (recommended)

@namics/eslint-config/configurations/typescript-browser - typescript + browser

- typescript + browser @namics/eslint-config/configurations/typescript-react - typescript + react

- typescript + react @namics/eslint-config/configurations/typescript-node - typescript + node

package.json

{ "scripts" : { "lint:ts" : "eslint . --ext .jsx,.js,.ts,.tsx" } }

Enabling ESLint on TS files in VSCode

You need to update the eslint.validate setting to:

"eslint.validate" : [ "javascript" , "javascriptreact" , "typescript" , "typescriptreact" ]

Usage ES8 (ES2017)

@namics/eslint-config/configurations/es8-browser - ES8 + browser

- ES8 + browser @namics/eslint-config/configurations/es8-react - ES8 + react

- ES8 + react @namics/eslint-config/configurations/es8-node - ES8 + node

Usage ES7 (ES2016)

@namics/eslint-config/configurations/es7-browser - ES7 + browser (deprecated)

- ES7 + browser (deprecated) @namics/eslint-config/configurations/es7-react - ES7 + react (deprecated)

- ES7 + react (deprecated) @namics/eslint-config/configurations/es7-node - ES7 + node

Usage ES6 (ES2015) - deprecated

@namics/eslint-config/configurations/es6-browser - ES6 + browser (deprecated)

- ES6 + browser (deprecated) @namics/eslint-config/configurations/es6-react - ES6 + react (deprecated)

- ES6 + react (deprecated) @namics/eslint-config/configurations/es6-node - ES6 + node (deprecated)

Usage with Prettier

.eslintrc.js (add globals here if needed)

module .exports = { extends : require .resolve( '@namics/eslint-config/configurations/es8-browser.js' ), };

/.idea/ /node_modules/

"scripts" : { "lint" : "npm run lint:js" , "lint:js" : "eslint ." },

then run npm run lint

Example usage in project tree

.eslintrc.js (es8-react)

.eslintignore

src app.jsx

test .eslintrc.js (es8-node) index.js

scripts .eslintrc.js (es6-node) index.js



Documentation

Build release

Create feature or bugfix branch based on master Make changes and create pull request, add reviewer, wait for approval Merge pull request into master Prepare release notes, adjust package.json to next version ([Semantic Versioning](semantic versioning)) Run npm publish (locally) to create npm version Create and push git tag for version Add release notes on GitHub

