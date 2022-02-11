Mpx, 一款具有优秀开发体验和深度性能优化的增强型跨端小程序框架。
Mpx@2.7版本正式发布，编译构建升级至
webpack5，完整支持持久化缓存，编译速度最高可提升10倍，点击查看详情。
Mpx是一款致力于提高小程序开发体验和开发效率的增强型小程序框架，通过Mpx，我们能够高效优雅地开发出具有极致性能的优质小程序应用，并将其输出到各大小程序平台和web平台中运行。
Mpx具有以下功能特性：
增强模板语法 (动态组件 / 样式绑定 / 类名绑定 / 内联事件函数 / 双向绑定 / refs)
高效强大的编译构建 (基于webpack5 / 支持持久化缓存 / 兼容webpack生态 / 兼容原生小程序 / 完善支持npm场景下的分包输出 / 高效调试)
状态管理 (Vuex规范 / 支持多实例Store)
跨团队开发 (packages)
逻辑复用 (mixins)
周边能力支持 (fetch / api增强 / mock / webview-bridge)
脚手架支持
多平台增强 (支持在微信、支付宝、百度、qq、头条小程序平台中进行增强开发)
TypeScript支持 (基于ThisType实现了完善的类型推导)
组件维度运行时渲染方案 (即将到来)
E2E测试支持 (即将到来)
# 安装mpx脚手架工具
npm i -g @mpxjs/cli
# 初始化项目
mpx init mpx-project
# 进入项目目录
cd mpx-project
# 安装依赖
npm i
# development
npm run watch
# production
npm run build
使用小程序开发者工具打开项目文件夹下dist中对应平台的文件夹即可预览效果。
<template>
<!--动态样式-->
<view class="container" wx:style="{{dynamicStyle}}">
<!--数据绑定-->
<view class="title">{{title}}</view>
<!--计算属性数据绑定-->
<view class="title">{{reversedTitle}}</view>
<view class="list">
<!--循环渲染，动态类名，事件处理内联传参-->
<view wx:for="{{list}}" wx:key="id" class="list-item" wx:class="{{ {active:item.active} }}"
bindtap="handleTap(index)">
<view>{{item.content}}</view>
<!--循环内部双向数据绑定-->
<input type="text" wx:model="{{list[index].content}}"/>
</view>
</view>
<!--自定义组件获取实例，双向绑定，自定义双向绑定属性及事件-->
<custom-input wx:ref="ci" wx:model="{{customInfo}}" wx:model-prop="info" wx:model-event="change"/>
<!--动态组件，is传入组件名字符串，可使用的组件需要在json中注册，全局注册也生效-->
<component is="{{current}}"></component>
<!--显示/隐藏dom-->
<view class="bottom" wx:show="{{showBottom}}">
<!--模板条件编译，__mpx_mode__为框架注入的环境变量，条件判断为false的模板不会生成到dist-->
<view wx:if="{{__mpx_mode__ === 'wx'}}">wx env</view>
<view wx:if="{{__mpx_mode__ === 'ali'}}">ali env</view>
</view>
</view>
</template>
<script>
import { createPage } from '@mpxjs/core'
createPage({
data: {
// 动态样式和类名也可以使用computed返回
dynamicStyle: {
fontSize: '16px',
color: 'red'
},
title: 'hello world',
list: [
{
content: '全军出击',
id: 0,
active: false
},
{
content: '猥琐发育，别浪',
id: 1,
active: false
}
],
customInfo: {
title: 'test',
content: 'test content'
},
current: 'com-a',
showBottom: false
},
computed: {
reversedTitle () {
return this.title.split('').reverse().join('')
}
},
watch: {
title: {
handler (val, oldVal) {
console.log(val, oldVal)
},
immediate: true
}
},
handleTap (index) {
// 处理函数直接通过参数获取当前点击的index，清晰简洁
this.list[index].active = !this.list[index].active
},
onReady () {
setTimeout(() => {
// 更新数据，同时关联的计算属性reversedTitle也会更新
this.title = '你好，世界'
// 此时动态组件会从com-a切换为com-b
this.current = 'com-b'
}, 1000)
}
})
</script>
<script type="application/json">
{
"usingComponents": {
"custom-input": "../components/custom-input",
"com-a": "../components/com-a",
"com-b": "../components/com-b"
}
}
</script>
<style lang="stylus">
.container
position absolute
width 100%
</style>
更多示例请查看官方示例项目
Mpx的核心设计思路为增强，不同于业内大部分小程序框架将web MVVM框架迁移到小程序中运行的做法，Mpx以小程序原生的语法和技术能力为基础，借鉴参考了主流的web技术设计对其进行了扩展与增强，并在此技术上实现了以微信增强语法为base的同构跨平台输出，该设计带来的好处如下：
框架太多坑，不如用原生的顾虑；不管是增强输出还是跨平台输出，最终的dist代码可读性极强，便于调试排查；
|包名
|版本
|描述
|@mpxjs/core
|mpx运行时核心
|@mpxjs/webpack-plugin
|mpx编译核心
|@mpxjs/cli
|mpx脚手架命令行工具
|@mpxjs/fetch
|mpx网络请求库，处理wx并发请求限制
|@mpxjs/webview-bridge
|为跨小程序平台的H5项目提供通用的webview-bridge
|@mpxjs/api-proxy
|将各个平台的 api 进行转换，也可以将 api 转为 promise 格式
|@mpxjs/mock
|结合mockjs提供数据mock能力
核心团队: hiyuki, Blackgan3, anotherso1a, CommanderXL, yandadaFreedom, wangxiaokou, OnlyProbie, pagnkelly, thuman, theniceangel, dolymood
外部贡献者：sky-admin, pkingwa, httpsxiao, lsycxyj, okxiaoliang4, tangminFE, codepan, zqjimlove, xuehebinglan, wangxiaokou, zhaoyiming0803, ctxrr, JanssenZhang, heiye9, lj0812, SuperHuangXu, twtylkmrh, NineSwordsMonster
微信小程序
|滴滴出行
|出行广场
|滴滴公交
|滴滴金融
|滴滴外卖
|司机招募
|小桔加油
|彗星英语
|番薯借阅
|疫查查应用
|小桔养车
|学而思直播课
|小猴启蒙课
|科创书店
|在武院
|三股绳Lite
|学而思优选课
|食享会
|青铜安全医生
|青铜安全培训
|视穹云机械
|店有生意通
|花小猪打车
|橙心优选
|小二押镖
|顺鑫官方微商城
|嘀嗒出行
|汉行通Pro
|交圈
|青桔单车
|滴滴顺风车
其他平台小程序：
|滴滴出行(支付宝)
|小桔充电(支付宝)
|唯品会(QQ)
|口袋证件照(百度)
|唯品会(百度)
|唯品会(字节)
更多案例，若你也在使用Mpx框架开发小程序，并想分享给大家，请填在此issue中。
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