Mpx, 一款具有优秀开发体验和深度性能优化的增强型跨端小程序框架。

官网及文档

欢迎访问https://mpxjs.cn,跟随我们提供的文档指南使用Mpx进行跨端小程序开发。

近期更新

Mpx@2.7版本正式发布,编译构建升级至 webpack5 ,完整支持持久化缓存,编译速度最高可提升10倍,点击查看详情。

简介

Mpx是一款致力于提高小程序开发体验和开发效率的增强型小程序框架,通过Mpx,我们能够高效优雅地开发出具有极致性能的优质小程序应用,并将其输出到各大小程序平台和web平台中运行。

Mpx具有以下功能特性:

快速开始

npm i -g @mpxjs/cli mpx init mpx-project cd mpx-project npm i npm run watch npm run build

使用小程序开发者工具打开项目文件夹下dist中对应平台的文件夹即可预览效果。

使用示例

< template > < view class = "container" wx:style = "{{dynamicStyle}}" > < view class = "title" > {{title}} </ view > < view class = "title" > {{reversedTitle}} </ view > < view class = "list" > < view wx:for = "{{list}}" wx:key = "id" class = "list-item" wx:class = "{{ {active:item.active} }}" bindtap = "handleTap(index)" > < view > {{item.content}} </ view > < input type = "text" wx:model = "{{list[index].content}}" /> </ view > </ view > < custom-input wx:ref = "ci" wx:model = "{{customInfo}}" wx:model-prop = "info" wx:model-event = "change" /> < component is = "{{current}}" > </ component > < view class = "bottom" wx:show = "{{showBottom}}" > < view wx:if = "{{__mpx_mode__ === 'wx'}}" > wx env </ view > < view wx:if = "{{__mpx_mode__ === 'ali'}}" > ali env </ view > </ view > </ view > </ template > < script > import { createPage } from '@mpxjs/core' createPage({ data : { dynamicStyle : { fontSize : '16px' , color : 'red' }, title : 'hello world' , list : [ { content : '全军出击' , id : 0 , active : false }, { content : '猥琐发育,别浪' , id : 1 , active : false } ], customInfo : { title : 'test' , content : 'test content' }, current : 'com-a' , showBottom : false }, computed : { reversedTitle () { return this .title.split( '' ).reverse().join( '' ) } }, watch : { title : { handler (val, oldVal) { console .log(val, oldVal) }, immediate : true } }, handleTap (index) { this .list[index].active = ! this .list[index].active }, onReady () { setTimeout( () => { this .title = '你好,世界' this .current = 'com-b' }, 1000 ) } }) </ script > < script type = "application/json" > { "usingComponents" : { "custom-input" : "../components/custom-input" , "com-a" : "../components/com-a" , "com-b" : "../components/com-b" } } </ script > < style lang = "stylus" > .container position absolute width 100% </ style >

更多示例请查看官方示例项目

设计思路

Mpx的核心设计思路为增强,不同于业内大部分小程序框架将web MVVM框架迁移到小程序中运行的做法,Mpx以小程序原生的语法和技术能力为基础,借鉴参考了主流的web技术设计对其进行了扩展与增强,并在此技术上实现了以微信增强语法为base的同构跨平台输出,该设计带来的好处如下:

生态周边

包名 版本 描述 @mpxjs/core mpx运行时核心 @mpxjs/webpack-plugin mpx编译核心 @mpxjs/cli mpx脚手架命令行工具 @mpxjs/fetch mpx网络请求库,处理wx并发请求限制 @mpxjs/webview-bridge 为跨小程序平台的H5项目提供通用的webview-bridge @mpxjs/api-proxy 将各个平台的 api 进行转换,也可以将 api 转为 promise 格式 @mpxjs/mock 结合mockjs提供数据mock能力

开发团队

核心团队: hiyuki, Blackgan3, anotherso1a, CommanderXL, yandadaFreedom, wangxiaokou, OnlyProbie, pagnkelly, thuman, theniceangel, dolymood

外部贡献者:sky-admin, pkingwa, httpsxiao, lsycxyj, okxiaoliang4, tangminFE, codepan, zqjimlove, xuehebinglan, wangxiaokou, zhaoyiming0803, ctxrr, JanssenZhang, heiye9, lj0812, SuperHuangXu, twtylkmrh, NineSwordsMonster

成功案例

微信小程序

滴滴出行 出行广场 滴滴公交 滴滴金融 滴滴外卖 司机招募 小桔加油 彗星英语 番薯借阅 疫查查应用 小桔养车 学而思直播课 小猴启蒙课 科创书店 在武院 三股绳Lite 学而思优选课 食享会 青铜安全医生 青铜安全培训 视穹云机械 店有生意通 花小猪打车 橙心优选 小二押镖 顺鑫官方微商城 嘀嗒出行 汉行通Pro 交圈 青桔单车 滴滴顺风车

其他平台小程序:

滴滴出行(支付宝) 小桔充电(支付宝) 唯品会(QQ) 口袋证件照(百度) 唯品会(百度) 唯品会(字节)

更多案例,若你也在使用Mpx框架开发小程序,并想分享给大家,请填在此issue中。

