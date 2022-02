husky

Modern native Git hooks made easy

Husky improves your commits and more 🐶 woof!

Install

npm install husky --save-dev

Usage

Edit package.json > prepare script and run it once:

npm set -script prepare "husky install" npm run prepare

Add a hook:

npx husky add .husky/pre-commit "npm test" git add .husky/pre-commit

Make a commit:

git commit -m "Keep calm and commit"

Documentation

https://typicode.github.io/husky