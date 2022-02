shim for legacy Web Audio API

Specification

Installation

npm:

npm install @ mohayonao / web - audio - api - shim

You can choose two versions that are named full or light . The light version installs easy polyfills only.

require ( "@mohayonao/web-audio-api-shim" ); require ( "@mohayonao/web-audio-api-shim/light" );

downloads:

Implemented

AnalyserNode#getFloatTimeDomainData

AudioBuffer#copyFromChannel

AudioBuffer#copyToChannel

AudioContext#createStereoPanner

AudioContext#decodeAudioData

OfflineAudioContext#startRendering

The below API are excluded in the light version.

AudioContext#close

AudioContext#resume

AudioContext#suspend

AudioNode#disconnect

Not Implemented

AudioContext#createAudioWorker

API Supports

Shim Shim L Chrome Opera Firefox Safari getFloatTimeDomainData 🆗 🆗 🆗 37 🆗 22 🆗 30 ❌ 9 copyFromChannel 🆗 🆗 🆗 43 🆗 30 🆗 27 ❌ 9 copyToChannel 🆗 🆗 🆗 43 🆗 30 🆗 27 ❌ 9 createAudioWorker ❌ ❌ ❌ 48 ❌ 35 ❌ 44 ❌ 9 createStereoPanner 🆗 🆗 🆗 41 🆗 28 🆗 37 ❌ 9 decodeAudioData 🆗 🆗 ❌ 48 ❌ 35 🆗 36 ❌ 9 close 🆗 ❌ 🆗 42 🆗 29 🆗 40 🆗 9 suspend 🆗 ❌ 🆗 41 🆗 28 🆗 40 🆗 9 resume 🆗 ❌ 🆗 41 🆗 28 🆗 40 🆗 9 startRendering 🆗 🆗 🆗 42 🆗 29 🆗 37 ❌ 9 disconnect 🆗 ❌ 🆗 43 🆗 30 ❌ 44 ❌ 9

