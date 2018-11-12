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@minui/wxc-loadmore

by meili
1.0.5 (see all)

基于规范的小程序 UI 组件库，自定义标签组件，简洁、易用、工具化

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3yrs ago

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6

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Dependencies

0

License

MIT

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Not Found

Tree-Shakeable

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MinUI

MinUI 是基于微信小程序自定义组件特性开发而成的一套简洁、易用、高效的组件库，适用场景广，覆盖小程序原生框架，各种小程序组件主流框架等，并且提供了专门的命令行工具，猛戳这里（Min-Cli 使用文档）详细了解如何使用吧。

○ 体验

在线体验

通过下面的小程序二维码，可以在手机中体验 MinUI（微信基础库版本 1.6.3 以上支持）：

本地体验

  1. 安装 Min 的环境 $ npm install -g @mindev/min-cli
  2. Clone MinUI 仓库到本地；
  3. 安装依赖 $ npm install
  4. 在 MinUI 根目录下执行 $ min dev，生成 dist/ 目录；
  5. 微信开发者工具 —— 新建一个小程序，目录指向生成的 dist/；
  6. Done~

PS：如想尝试修改源码，终端里先执行 $ min dev。这样任何的修改，都会在微信开发者工具中自动刷新显示。

○ 文档

○ 组件列表

○ 反馈沟通

请添加群助手 wUf18018252882 好友或者扫码加好友，并与群助手对话发送验证码 10088 按照指引进群。

群二维码

○ 开源协议

本项目基于 MIT License，请自由的享受、参与开源。

○ 更新记录

v2.0.0（2018.04.27）

  • 新增 button 组件
  • 新增 input 组件
  • 新增 list 组件
  • 新增 notice 组件
  • 新增 panel 组件
  • 新增 search 组件
  • 新增 select 组件
  • 新增 rate 组件
  • popup 组件文档补充，增加 locked 属性的说明
  • toast 组件 show() 方法增加 message 参数
  • tab 组件 panel 高度自适应
  • counter 组件加减操作符新增 color 属性

v1.0.9（2018.01.09）

  • z-index 层级规范方案修改
  • price 组件在 del 状态下应该可以设置颜色
  • price 组件增加货币符号属性
  • icon 组件 API 完善

v1.0.8（2018.01.04）

  • tab组件修复点击定位问题
  • loading更换mall的图标
  • steps组件修复desc的字体
  • price组件修复小数问题
  • z-index层级规范
  • mask,popup组件增加toggle方法
  • abnor组件config补全

v1.0.7（2017.12.01）

  • 优化 price组件价格小数点显示问题
  • 优化 tab支持导出多个入口
  • 优化 conter组件demo中的属性规范
  • 优化 loading、toast组件透出实例内部方法
  • 修复 个别组件样式错乱问题
  • 重构 首页的导航部分换成 wxc-example-menu 组件

v1.0.6（2017.11.30）

  • 新增几个小程序二维码
  • 优化个别组件功能

v1.0.5（2017.11.20）

  • 新增 wxc-avatar 头像组件
  • 新增 ChnageLog

v1.0.4（2017.11.15）

  • 新增 wxc-cc 水平垂直居中组件

v1.0.3（2017.11.09）

  • 新增 about 页面

v1.0.2（2017.11.04）

  • 新增工具化页面

v1.0.0（2017.10.24）

  • 初始版本

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Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
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