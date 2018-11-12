MinUI
MinUI 是基于微信小程序自定义组件特性开发而成的一套简洁、易用、高效的组件库，适用场景广，覆盖小程序原生框架，各种小程序组件主流框架等，并且提供了专门的命令行工具，猛戳这里（Min-Cli 使用文档）详细了解如何使用吧。
○ 体验
在线体验
通过下面的小程序二维码，可以在手机中体验 MinUI（微信基础库版本 1.6.3 以上支持）：
本地体验
- 安装 Min 的环境
$ npm install -g @mindev/min-cli
- Clone MinUI 仓库到本地；
- 安装依赖
$ npm install
- 在 MinUI 根目录下执行
$ min dev，生成 dist/ 目录；
- 微信开发者工具 —— 新建一个小程序，目录指向生成的 dist/；
- Done~
PS：如想尝试修改源码，终端里先执行
$ min dev。这样任何的修改，都会在微信开发者工具中自动刷新显示。
○ 文档
○ 组件列表
○ 反馈沟通
请添加群助手 wUf18018252882 好友或者扫码加好友，并与群助手对话发送验证码 10088 按照指引进群。
○ 开源协议
本项目基于 MIT License，请自由的享受、参与开源。
○ 更新记录
v2.0.0（2018.04.27）
- 新增 button 组件
- 新增 input 组件
- 新增 list 组件
- 新增 notice 组件
- 新增 panel 组件
- 新增 search 组件
- 新增 select 组件
- 新增 rate 组件
- popup 组件文档补充，增加 locked 属性的说明
- toast 组件 show() 方法增加 message 参数
- tab 组件 panel 高度自适应
- counter 组件加减操作符新增 color 属性
v1.0.9（2018.01.09）
- z-index 层级规范方案修改
- price 组件在 del 状态下应该可以设置颜色
- price 组件增加货币符号属性
- icon 组件 API 完善
v1.0.8（2018.01.04）
- tab组件修复点击定位问题
- loading更换mall的图标
- steps组件修复desc的字体
- price组件修复小数问题
- z-index层级规范
- mask,popup组件增加toggle方法
- abnor组件config补全
v1.0.7（2017.12.01）
- 优化 price组件价格小数点显示问题
- 优化 tab支持导出多个入口
- 优化 conter组件demo中的属性规范
- 优化 loading、toast组件透出实例内部方法
- 修复 个别组件样式错乱问题
- 重构 首页的导航部分换成 wxc-example-menu 组件
v1.0.6（2017.11.30）
v1.0.5（2017.11.20）
- 新增 wxc-avatar 头像组件
- 新增 ChnageLog
v1.0.4（2017.11.15）
v1.0.3（2017.11.09）
v1.0.2（2017.11.04）
v1.0.0（2017.10.24）