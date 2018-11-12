MinUI

MinUI 是基于微信小程序自定义组件特性开发而成的一套简洁、易用、高效的组件库，适用场景广，覆盖小程序原生框架，各种小程序组件主流框架等，并且提供了专门的命令行工具，猛戳这里（Min-Cli 使用文档）详细了解如何使用吧。

○ 体验

在线体验

通过下面的小程序二维码，可以在手机中体验 MinUI（微信基础库版本 1.6.3 以上支持）：

本地体验

安装 Min 的环境 $ npm install -g @mindev/min-cli Clone MinUI 仓库到本地； 安装依赖 $ npm install 在 MinUI 根目录下执行 $ min dev ，生成 dist/ 目录； 微信开发者工具 —— 新建一个小程序，目录指向生成的 dist/； Done~

PS：如想尝试修改源码，终端里先执行 $ min dev 。这样任何的修改，都会在微信开发者工具中自动刷新显示。

○ 文档

○ 组件列表

○ 反馈沟通

请添加群助手 wUf18018252882 好友或者扫码加好友，并与群助手对话发送验证码 10088 按照指引进群。

○ 开源协议

本项目基于 MIT License，请自由的享受、参与开源。

○ 更新记录

新增 button 组件

新增 input 组件

新增 list 组件

新增 notice 组件

新增 panel 组件

新增 search 组件

新增 select 组件

新增 rate 组件

popup 组件文档补充，增加 locked 属性的说明

toast 组件 show() 方法增加 message 参数

tab 组件 panel 高度自适应

counter 组件加减操作符新增 color 属性

z-index 层级规范方案修改

price 组件在 del 状态下应该可以设置颜色

price 组件增加货币符号属性

icon 组件 API 完善

tab组件修复点击定位问题

loading更换mall的图标

steps组件修复desc的字体

price组件修复小数问题

z-index层级规范

mask,popup组件增加toggle方法

abnor组件config补全

优化 price组件价格小数点显示问题

优化 tab支持导出多个入口

优化 conter组件demo中的属性规范

优化 loading、toast组件透出实例内部方法

修复 个别组件样式错乱问题

重构 首页的导航部分换成 wxc-example-menu 组件

新增几个小程序二维码

优化个别组件功能

新增 wxc-avatar 头像组件

新增 ChnageLog

新增 wxc-cc 水平垂直居中组件

新增 about 页面

新增工具化页面