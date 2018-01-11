Min Cli

令小程序组件的开发和使用变得愉悦

介绍

Min资源汇总：awesome-min

Min 是一款微信小程序组件化解决方案，通过预编译的手段让开发者可以选择自己喜欢的开发风格去开发小程序和组件库。而Min与其他组件化框架最大的区别在于是开发真正意义上的小程序组件，通过增强特性能让开发小程序项目变得更加优雅，高效。

同时Min也是一款成长中的小程序组件化方案，大量吸收借鉴了一些优化前端工具以及框架的设计理念和思想。如果Min有不足地方，或者你有更好的想法，欢迎提交ISSUE或者PR。

特性

提供丰富的UI组件库，组件重用方便二次开发

单文件开发模式，类Vue开发风格

支持自定义组件开发

支持加载海量NPM包

支持ES2015+特性、Promise，使用async/await能够有效避免回调地狱

支持多种编译器，Less/PostCss、Babel

完善小程序和组件库开发流程，快速建立私有的小程序组件库

支持全局模板、可配置化，减少维护成本和差异化

最佳实践

MinUI，是基于 Min 产出的一套 UI 组件库，同时也是蘑菇街小程序在应用的 UI 组件库。通过下面的小程序二维码，可以在手机中体验 MinUI（微信基础库版本 1.6.3 以上支持）：

环境安装

$ npm install -g @mindev/min-cli

组件开发

初始化项目

$ min init

新建组件

$ min new *name

开发实时编译

$ min dev

发布组件

$ min publish

组件应用

安装组件

在小程序项目中安装一个组件，这里用 MinUI 的 loading 组件举例：

$ min install @minui/wxc-loading

更新组件

$ min update @minui/wxc-loading

Min 使用交流群

请添加群助手 wUf18018252882 好友或者扫码加好友，并与群助手对话发送验证码 10088 按照指引进群。

Documentation

Changelog

Contributing

License MIT

开源协议

本项目基于 MIT License，请自由的享受、参与开源。