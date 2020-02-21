minapp

重新定义微信小程序的开发

更新日志

minapp 2.0.0 已经发布，新版本主要采用了 webpack 4，v1.x升级到v2.x请查看

介绍

minapp 是为开发微信小程序而打造的一整套提升开发体验的工具：

提供一个命令行工具 @minapp/cli ，用它可以快速创建一个项目，并可以用 webpack 来构建生成的项目；

，用它可以快速创建一个项目，并可以用 webpack 来构建生成的项目； 提供一个开发框架 @minapp/core ，此框架是完全兼容原生小程序代码的框架，支持使用 class 的方式来开发，支持代码自动补全，同时提供微信所有 api 的自动补全

，此框架是完全兼容原生小程序代码的框架，支持使用 class 的方式来开发，支持代码自动补全，同时提供微信所有 api 的自动补全 提供一个集成了 mobx 的框架 @minapp/mobx ，此框架主要给 @minapp/core 注入了 mobx，可以让你轻松使用 mobx 来管理全局数据

，此框架主要给 注入了 mobx，可以让你轻松使用 mobx 来管理全局数据 提供一个 vscode 插件 minapp-vscode ，此插件主要是针对小程序的 wxml 模板语言，可以自动补全所有的组件、组件属性、组件属性值等等

注意：使用 minapp 后，还是需要使用微信官方提供的"微信开发者工具"来测试

使用

用 npm 安装命令行工具： npm install -g @minapp/cli 初始化项目： minapp init <你要创建项目的文件夹> (同时支持创建 js 和 ts 项目) 安装两个 vscode 插件：minapp 和 dot-template（可选，但建议安装）

特点

完全兼容原生小程序，所有原生小程序代码可以直接迁移到 minapp 的环境中

集成 webpack 和 webpack-dev-server，编译有保障

可以选择使用 mobx，方便管理全局数据

所有语言在 minapp 的环境中都能自动补全，开发体验超级棒（见下面的 功能概览 ）

） 支持数据双向绑定

setData 性能优化

功能概览（在 vscode 编辑器下）

wx 所有接口都有智能的提醒，同时包括接口的参数，和返回值

非 minapp 用户也可以安装 @minapp/wx 来获取此功能，参见这里

提供一个 promise 版的 wx 接口 wxp，和 wx 一样，只是它会将 wx 中所有需要 success/fail/complete 三个参数的函数 promise 化

wxp 中也支持使用 success 回调

wxp 给 Promise 添加了一个 finally 方法；如，你可以这样用 wxp.getUserInfo().finally(() => { /* do something */ })

集成 mobx，可以非常方便的修改全局数据，并自动更新当前页面状态

注入 Store 只需要在 appify 函数中添加 Store 对象即可

Page 和 Component 中都默认注入了 Store 对象，你可以使用 this.store 获取

wxml 模板语言支持语法高亮，组件智能提示，组件属性智能提示（需要安装 vscode 插件 minapp）

欲了解更多此插件的功能详情，点此查看

json 文件支持自动提示

新建一个 page 文件夹时，自动生成相关文件（需要安装 vscode 插件 dot-template）

自动为你创建相关的同名的文件，包括 js/json/wxml/scss，并且这些模板文件你可以随时在 .dtpl 文件夹下修改

自动将新建的 page 路径注入到 app.json 文件夹中

小程序 Page 中支持函数自动提示

关于此仓库说明

这不是一个项目，是有好几个项目组合而成的，用的是 lerna 开发工具，其它项目在 packages 目录下，这里对其中的几个主要项目做个简要概述

minapp-generator: 此模块负责解析微信官方文档，生成结构化的数据，供其它模块使用

minapp-wx: 微信所有原生 api 的 TypeScript 定义，另外提供一个 promise 版的 wx 接口

minapp-core: 开发框架，需要依赖 minapp-wx

minapp-mobx: 集成 mobx 的开发框架，需要依赖 minapp-core

minapp-cli: 提供给用户的命令行工具，并可以快速创建一个新项目

minapp-vscode: vscode 插件，为wxml提供语法高亮、标签与属性的自动补全

TODO