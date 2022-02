parse / stringify sql (select grammar) in js.

sql grammar follows https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/select.html

news

Fix bug using ' & " for column alias? since v1.4.1 #40, #44

since v1.4.1 #40, #44 Fix bug tableFactor alias since v1.3.0 #34

Add support for "`" quoted alias since v1.2.2. #33

Fix bug stringify keyword having since v1.2.1. #29

since v1.2.1. #29 Typo 'refrence' has been fixed to 'reference' since v1.2.0.

for more changes see CHANGELOG

commonjs usage

npm install --save js-sql-parser

const parser = require ( 'js-sql-parser' ); const ast = parser.parse( 'select * from dual' ); console .log( JSON .stringify(ast, null , 2 )); ast.value.selectItems.value[ 0 ].value = 'foo' ; ast.value.from.value[ 0 ].value.value.value = 'bar' ; console .log(parser.stringify(ast));

script tag

<script src= "./dist/parser/sqlParser.js" > < script /> var sqlParser = window .sqlParser; var ast = sqlParser.parse( 'select * from dual' ); var sql = sqlParser.stringify(ast);

AMD supported

...

unsupported grammar currently

Hexadecimal Literals as x'01af' X'01af', but 0x01af is supported.

keyword COLLATE.

parammarker: keyword PREPARE / EXECUTE / DEALLOCATE

variable: keyword SET / CREATE PROCEDURE / CREATE FUNCTION

identifier expr: ODBC escape syntax

matchexpr: Full-Text Search Functions. // to support

intervalexpr: Date INTERVAL keyword. // to support

into outfile: INTO OUTFILE keyword. // to support

TODO

${value} like value place holder support.

Build

Run npm run build to build the distributable.

LICENSE

MIT