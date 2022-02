A graphics system born for visualization 😘.

As simple as Canvas2D and as FAST as WebGL/WebGPU.

Why mesh.js

Blazing fast rendering massive sprites. See our benchmark.

Cross platform. Support both canvas2d and webgl.

Support SVG Path.

Support gradients and filters.

Support Worker and OffscreenCanvas.

Learn more at meshjs.webgl.group.

Installation

From CDN:

< script src = "https://unpkg.com/@mesh.js/core/dist/mesh.js" > </ script >

Use NPM:

npm i @mesh.js/core --save;

import {Renderer, Figure2D, Mesh2D} from '@mesh.js/core' ;

Usage

👉🏻 online demo

const {Renderer, Figure2D, Mesh2D} = meshjs; const canvas = document .querySelector( 'canvas' ); const renderer = new Renderer(canvas); const figure = new Figure2D(); figure.rect( 50 , 50 , 100 , 100 ); const mesh1 = new Mesh2D(figure, canvas); mesh1.setFill({ color : [ 1 , 0 , 0 , 1 ], }); const mesh2 = new Mesh2D(figure, canvas); mesh2.setFill({ color : [ 0 , 0 , 1 , 1 ], }); function update ( t ) { mesh2.setTransform( 1 , 0 , 0 , 1 , 50 , 50 ); mesh2.rotate(t * 0.001 * Math .PI, [ 150 , 150 ]); renderer.drawMeshes([mesh1, mesh2]); requestAnimationFrame(update); } update( 0 );

Roadmap

Complete documentations

LICENSE

MIT