目前为止，在小程序和混合app领域，暂时还没有比
uni-ui 更高性能的框架。
虽然uni-app支持小程序自定义组件，所有小程序的ui库都可以用。但小程序自定义组件的ui库都需要使用setData手动更新数据，在大数据量时、或高频更新数据时，很容易产生性能问题。
而
uni-ui 属于vue组件，uni-app引擎底层自动diff更新数据。当然其实插件市场里众多vue组件都具备这个特点。
非H5，不管是小程序还是App，不管是app的webview渲染还是原生渲染，全都是逻辑层和视图层分离的。这里就有一个逻辑层和视图层通讯的折损问题。 比如在视图层拖动一个可跟手的组件，由于通讯的损耗，用js监听很难做到实时跟手。
这时就需要使用css动画以及平台底层提供的wxs、bindingx等技术。不过这些技术都比较复杂，所以
uni-ui 里做了封装，在需要跟手式操作的ui组件，比如swiperaction列表项左滑菜单，就在底层使用了这些技术，实现了高性能的交互体验
很多ui组件是会一直动的，比如轮播图、跑马灯。即便这个窗体被新窗体挡住，它在背景层仍然在消耗着硬件资源。在Android的webview版本为chrome66以上，背景操作ui会引发很严重的性能问题，造成前台界面明显卡顿。
而
uni-ui 的组件，会自动判断自己的显示状态，在组件不再可见时，不会再消耗硬件资源。
uni-ui 的组件都是多端自适应的，底层会抹平很多小程序平台的差异或bug。
比如导航栏navbar组件，会自动处理不同端的状态栏。 比如swiperaction组件，在app和微信小程序上会使用交互体验更好的wxs技术，但在不支持wxs的其他小程序端会使用js模拟类似效果。
uni-ui 还支持nvue原生渲染，详见
未来
uni-ui 还会支持pc等大屏设备。
uni统计是优秀的多端统计平台，见tongji.dcloud.net.cn。
除了一张报表看全端，它的另一个重要特点是免打点。
比如使用
uni-ui 的navbar标题栏、收藏、购物车等组件，均可实现自动打点，统计页面标题等各种行为数据。
当然你也可以关闭uni统计，这不是强制的。
uni-ui 支持uni.scss，可以方便的切换App的风格。
ui是一种需求非常发散的产品，DCloud官方也无意用
uni-ui 压制第三方ui插件的空间，但官方有义务在性能和多端方面提供一个开源的标杆给大家。
我们欢迎更多优秀的ui组件出现，也欢迎更多人贡献
uni-ui 的主题风格，满足更多用户的需求。
使用
uni_modules 方式安装组件库，可以直接通过插件市场导入，通过右键菜单快速更新组件，不需要引用、注册，直接在页面中使用
uni-ui 组件。点击安装 uni-ui 组件库
注意：下载最新的组件目前仅支持 uni_modules ,非 uni_modules 版本最高支持到组件的1.2.10版本
如不能升级到
uni_modules 版本，可以使用
uni_modules 安装好对应组件，将组件拷贝到对应目录。
例如需更新
uni-list和
uni-badge ,将
uni_modules>uni-list>components和
uni_modules>uni-badege>components下所有目录拷贝到如下目录即可：
目录示例
┌─components 组件目录
│ ├─uni-list list 列表目录
│ │ └─uni-list.vue list 组件文件
│ ├─uni-list-item list-item 列表目录
│ │ └─uni-list-item.vue list 组件文件
│ ├─uni-badge badge 角标目录
│ │ └─uni-badge.vue badge 组件文件
│ └─ //.... 更多组件文件
├─pages 业务页面文件存放的目录
│ ├─index
│ │ └─index.vue index示例页面
├─main.js Vue初始化入口文件
├─App.vue 应用配置，用来配置App全局样式以及监听 应用生命周期
├─manifest.json 配置应用名称、appid、logo、版本等打包信息，详见
└─pages.json 配置页
在
vue-cli 项目中可以使用
npm 安装
uni-ui 库 ，或者直接在
HBuilderX 项目中使用
npm 。（不推荐后一种方式）
注意
cli 项目默认是不编译
node_modules 下的组件的，导致条件编译等功能失效 ，导致组件异常
需要在根目录创建
vue.config.js 文件 ，增加
@dcloudio/uni-ui 包的编译即可正常
// vue.config.js
module.exports = {
transpileDependencies:['@dcloudio/uni-ui']
}
准备 sass
vue-cli 项目请先安装 sass 及 sass-loader，如在 HBuliderX 中使用，可跳过此步。
npm i sass -D 或 yarn add sass -D
npm i sass-loader@10.1.1 -D 或 yarn add sass-loader@10.1.1 -D
sass-loader 请使用低于 @11.0.0 的版本，sass-loader@11.0.0 不支持 vue@2.6.12
安装 uni-ui
npm i @dcloudio/uni-ui 或 yarn add @dcloudio/uni-ui
在
script 中引用组件：
import {uniBadge} from '@dcloudio/uni-ui'
//import uniBadge from '@dcloudio/uni-ui/lib/uni-badge/uni-badge.vue' //也可使用此方式引入组件
export default {
components: {uniBadge}
}
在
template 中使用组件：
<uni-badge text="1"></uni-badge>
<uni-badge text="2" type="success" @click="bindClick"></uni-badge>
<uni-badge text="3" type="primary" :inverted="true"></uni-badge>
注意
-
CLI 引用方式，
H5 端不支持在
main.js 中全局注册组件，如有需求请使用（easyCom） 的方式引用组件
- 使用 npm 安装的组件，默认情况下 babel-loader 会忽略所有 node_modules 中的文件 ，导致条件编译失效，需要通过配置
vue.config.js 解决：
// 在根目录创建 vue.config.js 文件，并配置如下
module.exports = {
transpileDependencies: ['@dcloudio/uni-ui']
}
使用
npm 安装好
uni-ui 之后，需要配置
easycom 规则，让
npm 安装的组件支持
easycom
打开项目根目录下的
pages.json 并添加
easycom 节点：
// pages.json
{
"easycom": {
"autoscan": true,
"custom": {
// uni-ui 规则如下配置
"^uni-(.*)": "@dcloudio/uni-ui/lib/uni-$1/uni-$1.vue"
}
},
// 其他内容
pages:[
// ...
]
}
|组件名
|组件说明
|uni-badge
|数字角标
|uni-calendar
|日历
|uni-card
|卡片
|uni-collapse
|折叠面板
|uni-combox
|组合框
|uni-countdown
|倒计时
|uni-data-checkbox
|数据选择器
|uni-data-picker
|数据驱动的picker选择器
|uni-dateformat
|日期格式化
|uni-datetime-picker
|日期选择器
|uni-drawer
|抽屉
|uni-easyinput
|增强输入框
|uni-fab
|悬浮按钮
|uni-fav
|收藏按钮
|uni-file-picker
|文件选择上传
|uni-forms
|表单
|uni-goods-nav
|商品导航
|uni-grid
|宫格
|uni-group
|分组
|uni-icons
|图标
|uni-indexed-list
|索引列表
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|超链接
|uni-list
|列表
|uni-load-more
|加载更多
|uni-nav-bar
|自定义导航栏
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|通告栏
|uni-number-box
|数字输入框
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|分页器
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|弹出层
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|评分
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|布局-行
|uni-scss
|辅助样式
|uni-search-bar
|搜索栏
|uni-segmented-control
|分段器
|uni-steps
|步骤条
|uni-swipe-action
|滑动操作
|uni-swiper-dot
|轮播图指示点
|uni-table
|表格
|uni-tag
|标签
|uni-title
|章节标题
|uni-transition
|过渡动画
注意
-
uni-ui不支持使用
Vue.use()的方式安装
在使用
uni-ui 中，如遇到无法解决的问题，请提 Issues 给我们，假如您有更好的点子或更好的实现方式，也欢迎给我们提交 PR