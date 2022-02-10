1. 高性能

目前为止，在小程序和混合app领域，暂时还没有比 uni-ui 更高性能的框架。

自动差量更新数据

虽然uni-app支持小程序自定义组件，所有小程序的ui库都可以用。但小程序自定义组件的ui库都需要使用setData手动更新数据，在大数据量时、或高频更新数据时，很容易产生性能问题。

而 uni-ui 属于vue组件，uni-app引擎底层自动diff更新数据。当然其实插件市场里众多vue组件都具备这个特点。

优化逻辑层和视图层通讯折损

非H5，不管是小程序还是App，不管是app的webview渲染还是原生渲染，全都是逻辑层和视图层分离的。这里就有一个逻辑层和视图层通讯的折损问题。 比如在视图层拖动一个可跟手的组件，由于通讯的损耗，用js监听很难做到实时跟手。

这时就需要使用css动画以及平台底层提供的wxs、bindingx等技术。不过这些技术都比较复杂，所以 uni-ui 里做了封装，在需要跟手式操作的ui组件，比如swiperaction列表项左滑菜单，就在底层使用了这些技术，实现了高性能的交互体验

背景停止

很多ui组件是会一直动的，比如轮播图、跑马灯。即便这个窗体被新窗体挡住，它在背景层仍然在消耗着硬件资源。在Android的webview版本为chrome66以上，背景操作ui会引发很严重的性能问题，造成前台界面明显卡顿。

而 uni-ui 的组件，会自动判断自己的显示状态，在组件不再可见时，不会再消耗硬件资源。

2. 全端

uni-ui 的组件都是多端自适应的，底层会抹平很多小程序平台的差异或bug。

比如导航栏navbar组件，会自动处理不同端的状态栏。 比如swiperaction组件，在app和微信小程序上会使用交互体验更好的wxs技术，但在不支持wxs的其他小程序端会使用js模拟类似效果。

uni-ui 还支持nvue原生渲染，详见

未来 uni-ui 还会支持pc等大屏设备。

3. 与uni统计自动集成实现免打点

uni统计是优秀的多端统计平台，见tongji.dcloud.net.cn。

除了一张报表看全端，它的另一个重要特点是免打点。 比如使用 uni-ui 的navbar标题栏、收藏、购物车等组件，均可实现自动打点，统计页面标题等各种行为数据。 当然你也可以关闭uni统计，这不是强制的。

4. 主题扩展

uni-ui 支持uni.scss，可以方便的切换App的风格。

ui是一种需求非常发散的产品，DCloud官方也无意用 uni-ui 压制第三方ui插件的空间，但官方有义务在性能和多端方面提供一个开源的标杆给大家。

我们欢迎更多优秀的ui组件出现，也欢迎更多人贡献 uni-ui 的主题风格，满足更多用户的需求。

快速开始

使用 uni_modules 方式安装组件库，可以直接通过插件市场导入，通过右键菜单快速更新组件，不需要引用、注册，直接在页面中使用 uni-ui 组件。点击安装 uni-ui 组件库

注意：下载最新的组件目前仅支持 uni_modules ,非 uni_modules 版本最高支持到组件的1.2.10版本

如不能升级到 uni_modules 版本，可以使用 uni_modules 安装好对应组件，将组件拷贝到对应目录。

例如需更新 uni-list 和 uni-badge ,将 uni_modules>uni-list>components 和 uni_modules>uni-badege>components 下所有目录拷贝到如下目录即可：

目录示例

┌─components 组件目录 │ ├─uni-list list 列表目录 │ │ └─uni-list.vue list 组件文件 │ ├─uni-list-item list-item 列表目录 │ │ └─uni-list-item.vue list 组件文件 │ ├─uni-badge badge 角标目录 │ │ └─uni-badge.vue badge 组件文件 │ └─ ├─pages 业务页面文件存放的目录 │ ├─index │ │ └─index.vue index示例页面 ├─main.js Vue初始化入口文件 ├─App.vue 应用配置，用来配置App全局样式以及监听 应用生命周期 ├─manifest.json 配置应用名称、appid、logo、版本等打包信息，详见 └─pages.json 配置页

方式二：使用 npm 安装

在 vue-cli 项目中可以使用 npm 安装 uni-ui 库 ，或者直接在 HBuilderX 项目中使用 npm 。（不推荐后一种方式）

注意 cli 项目默认是不编译 node_modules 下的组件的，导致条件编译等功能失效 ，导致组件异常 需要在根目录创建 vue.config.js 文件 ，增加 @dcloudio/uni-ui 包的编译即可正常 module .exports = { transpileDependencies :[ '@dcloudio/uni-ui' ] }

准备 sass

vue-cli 项目请先安装 sass 及 sass-loader，如在 HBuliderX 中使用，可跳过此步。

安装 sass

npm i sass -D 或 yarn add sass -D

安装 sass-loader

npm i sass-loader @ 10 . 1 . 1 -D 或 yarn add sass-loader@ 10.1 . 1 -D

安装 uni-ui

npm i @ dcloudio / uni - ui 或 yarn add @dcloudio/uni-ui

在 script 中引用组件：

import {uniBadge} from '@dcloudio/uni-ui' export default { components : {uniBadge} }

在 template 中使用组件：

< uni-badge text = "1" > </ uni-badge > < uni-badge text = "2" type = "success" @ click = "bindClick" > </ uni-badge > < uni-badge text = "3" type = "primary" :inverted = "true" > </ uni-badge >

注意 CLI 引用方式， H5 端不支持在 main.js 中全局注册组件，如有需求请使用（easyCom） 的方式引用组件

引用方式， 端不支持在 中全局注册组件，如有需求请使用（easyCom） 的方式引用组件 使用 npm 安装的组件，默认情况下 babel-loader 会忽略所有 node_modules 中的文件 ，导致条件编译失效，需要通过配置 vue.config.js 解决： module .exports = { transpileDependencies : [ '@dcloudio/uni-ui' ] }

使用 npm + easycom

使用 npm 安装好 uni-ui 之后，需要配置 easycom 规则，让 npm 安装的组件支持 easycom

打开项目根目录下的 pages.json 并添加 easycom 节点：

{ "easycom" : { "autoscan" : true , "custom" : { "^uni-(.*)" : "@dcloudio/uni-ui/lib/uni-$1/uni-$1.vue" } }, pages :[ ] }

uni-ui 已支持的组件列表

组件名 组件说明 uni-badge 数字角标 uni-calendar 日历 uni-card 卡片 uni-collapse 折叠面板 uni-combox 组合框 uni-countdown 倒计时 uni-data-checkbox 数据选择器 uni-data-picker 数据驱动的picker选择器 uni-dateformat 日期格式化 uni-datetime-picker 日期选择器 uni-drawer 抽屉 uni-easyinput 增强输入框 uni-fab 悬浮按钮 uni-fav 收藏按钮 uni-file-picker 文件选择上传 uni-forms 表单 uni-goods-nav 商品导航 uni-grid 宫格 uni-group 分组 uni-icons 图标 uni-indexed-list 索引列表 uni-link 超链接 uni-list 列表 uni-load-more 加载更多 uni-nav-bar 自定义导航栏 uni-notice-bar 通告栏 uni-number-box 数字输入框 uni-pagination 分页器 uni-popup 弹出层 uni-rate 评分 uni-row 布局-行 uni-scss 辅助样式 uni-search-bar 搜索栏 uni-segmented-control 分段器 uni-steps 步骤条 uni-swipe-action 滑动操作 uni-swiper-dot 轮播图指示点 uni-table 表格 uni-tag 标签 uni-title 章节标题 uni-transition 过渡动画

其他

uni-ui 是全端兼容的基于flex布局的、无dom的ui库

uni-ui 是uni-app内置组件的扩展。注意与web开发不同，uni-ui不包括基础组件，它是基础组件的补充。web开发中有的开发者习惯用一个ui库完成所有开发，但在uni-app体系中，推荐开发者首先使用性能更高的基础组件，然后按需引入必要的扩展组件。

注意 uni-ui 不支持使用 Vue.use() 的方式安装

贡献代码