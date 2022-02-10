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@mehaotian/uni-ui

by dcloudio
1.2.1 (see all)

基于uni-app的ui框架

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11d ago

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Apache-2.0

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如使用过程中有任何问题，或者您对uni-ui有一些好的建议，欢迎加入 uni-ui 交流群：871950839

uni-ui产品特点

1. 高性能

目前为止，在小程序和混合app领域，暂时还没有比 uni-ui 更高性能的框架。

  • 自动差量更新数据

虽然uni-app支持小程序自定义组件，所有小程序的ui库都可以用。但小程序自定义组件的ui库都需要使用setData手动更新数据，在大数据量时、或高频更新数据时，很容易产生性能问题。

uni-ui 属于vue组件，uni-app引擎底层自动diff更新数据。当然其实插件市场里众多vue组件都具备这个特点。

  • 优化逻辑层和视图层通讯折损

非H5，不管是小程序还是App，不管是app的webview渲染还是原生渲染，全都是逻辑层和视图层分离的。这里就有一个逻辑层和视图层通讯的折损问题。 比如在视图层拖动一个可跟手的组件，由于通讯的损耗，用js监听很难做到实时跟手。

这时就需要使用css动画以及平台底层提供的wxs、bindingx等技术。不过这些技术都比较复杂，所以 uni-ui 里做了封装，在需要跟手式操作的ui组件，比如swiperaction列表项左滑菜单，就在底层使用了这些技术，实现了高性能的交互体验

  • 背景停止

很多ui组件是会一直动的，比如轮播图、跑马灯。即便这个窗体被新窗体挡住，它在背景层仍然在消耗着硬件资源。在Android的webview版本为chrome66以上，背景操作ui会引发很严重的性能问题，造成前台界面明显卡顿。

uni-ui 的组件，会自动判断自己的显示状态，在组件不再可见时，不会再消耗硬件资源。

2. 全端

uni-ui 的组件都是多端自适应的，底层会抹平很多小程序平台的差异或bug。

比如导航栏navbar组件，会自动处理不同端的状态栏。 比如swiperaction组件，在app和微信小程序上会使用交互体验更好的wxs技术，但在不支持wxs的其他小程序端会使用js模拟类似效果。

uni-ui 还支持nvue原生渲染，详见

未来 uni-ui 还会支持pc等大屏设备。

3. 与uni统计自动集成实现免打点

uni统计是优秀的多端统计平台，见tongji.dcloud.net.cn

除了一张报表看全端，它的另一个重要特点是免打点。 比如使用 uni-ui 的navbar标题栏、收藏、购物车等组件，均可实现自动打点，统计页面标题等各种行为数据。 当然你也可以关闭uni统计，这不是强制的。

4. 主题扩展

uni-ui 支持uni.scss，可以方便的切换App的风格。

ui是一种需求非常发散的产品，DCloud官方也无意用 uni-ui 压制第三方ui插件的空间，但官方有义务在性能和多端方面提供一个开源的标杆给大家。

我们欢迎更多优秀的ui组件出现，也欢迎更多人贡献 uni-ui 的主题风格，满足更多用户的需求。

快速开始

方式一：使用 uni_modules 安装（推荐）

使用 uni_modules 方式安装组件库，可以直接通过插件市场导入，通过右键菜单快速更新组件，不需要引用、注册，直接在页面中使用 uni-ui 组件。点击安装 uni-ui 组件库

注意：下载最新的组件目前仅支持 uni_modules ,非 uni_modules 版本最高支持到组件的1.2.10版本

如不能升级到 uni_modules 版本，可以使用 uni_modules 安装好对应组件，将组件拷贝到对应目录。

例如需更新 uni-listuni-badge ,将 uni_modules>uni-list>componentsuni_modules>uni-badege>components下所有目录拷贝到如下目录即可：

目录示例

┌─components              组件目录
│  ├─uni-list             list 列表目录
│  │  └─uni-list.vue      list 组件文件
│  ├─uni-list-item        list-item 列表目录
│  │  └─uni-list-item.vue list 组件文件
│  ├─uni-badge            badge 角标目录
│  │  └─uni-badge.vue     badge 组件文件
│  └─ //....              更多组件文件
├─pages                   业务页面文件存放的目录
│  ├─index
│  │  └─index.vue         index示例页面
├─main.js                 Vue初始化入口文件
├─App.vue                 应用配置，用来配置App全局样式以及监听 应用生命周期
├─manifest.json           配置应用名称、appid、logo、版本等打包信息，详见
└─pages.json              配置页

方式二：使用 npm 安装

vue-cli 项目中可以使用 npm 安装 uni-ui 库 ，或者直接在 HBuilderX 项目中使用 npm 。（不推荐后一种方式）

注意 cli 项目默认是不编译 node_modules 下的组件的，导致条件编译等功能失效 ，导致组件异常 需要在根目录创建 vue.config.js 文件 ，增加 @dcloudio/uni-ui 包的编译即可正常

// vue.config.js
module.exports = {
        transpileDependencies:['@dcloudio/uni-ui']
}

准备 sass

vue-cli 项目请先安装 sass 及 sass-loader，如在 HBuliderX 中使用，可跳过此步。

  • 安装 sass
 npm i sass -D   或   yarn add sass -D
  • 安装 sass-loader
npm i sass-loader@10.1.1 -D   或   yarn add sass-loader@10.1.1 -D

sass-loader 请使用低于 @11.0.0 的版本，sass-loader@11.0.0 不支持 vue@2.6.12

安装 uni-ui

npm i @dcloudio/uni-ui   或   yarn add @dcloudio/uni-ui

script 中引用组件：

import {uniBadge} from '@dcloudio/uni-ui'
//import uniBadge from '@dcloudio/uni-ui/lib/uni-badge/uni-badge.vue' //也可使用此方式引入组件
export default {
    components: {uniBadge}
}

template 中使用组件： 

<uni-badge text="1"></uni-badge>
<uni-badge text="2" type="success" @click="bindClick"></uni-badge>
<uni-badge text="3" type="primary" :inverted="true"></uni-badge>

注意

  • CLI 引用方式， H5 端不支持在 main.js 中全局注册组件，如有需求请使用（easyCom） 的方式引用组件
  • 使用 npm 安装的组件，默认情况下 babel-loader 会忽略所有 node_modules 中的文件 ，导致条件编译失效，需要通过配置 vue.config.js 解决：
// 在根目录创建 vue.config.js 文件，并配置如下
module.exports = {
    transpileDependencies: ['@dcloudio/uni-ui']
}

使用 npm + easycom

使用 npm 安装好 uni-ui 之后，需要配置 easycom 规则，让 npm 安装的组件支持 easycom

打开项目根目录下的 pages.json 并添加 easycom 节点：

// pages.json

{
    "easycom": {
        "autoscan": true,
        "custom": {
            // uni-ui 规则如下配置
            "^uni-(.*)": "@dcloudio/uni-ui/lib/uni-$1/uni-$1.vue"
        }
    },
    
    // 其他内容
    pages:[
        // ...
    ]
}

uni-ui 已支持的组件列表

组件名组件说明
uni-badge数字角标
uni-calendar日历
uni-card卡片
uni-collapse折叠面板
uni-combox组合框
uni-countdown倒计时
uni-data-checkbox数据选择器
uni-data-picker数据驱动的picker选择器
uni-dateformat日期格式化
uni-datetime-picker日期选择器
uni-drawer抽屉
uni-easyinput增强输入框
uni-fab悬浮按钮
uni-fav收藏按钮
uni-file-picker文件选择上传
uni-forms表单
uni-goods-nav商品导航
uni-grid宫格
uni-group分组
uni-icons图标
uni-indexed-list索引列表
uni-link超链接
uni-list列表
uni-load-more加载更多
uni-nav-bar自定义导航栏
uni-notice-bar通告栏
uni-number-box数字输入框
uni-pagination分页器
uni-popup弹出层
uni-rate评分
uni-row布局-行
uni-scss辅助样式
uni-search-bar搜索栏
uni-segmented-control分段器
uni-steps步骤条
uni-swipe-action滑动操作
uni-swiper-dot轮播图指示点
uni-table表格
uni-tag标签
uni-title章节标题
uni-transition过渡动画

其他

  • uni-ui 是全端兼容的基于flex布局的、无dom的ui库
  • uni-ui 是uni-app内置组件的扩展。注意与web开发不同，uni-ui不包括基础组件，它是基础组件的补充。web开发中有的开发者习惯用一个ui库完成所有开发，但在uni-app体系中，推荐开发者首先使用性能更高的基础组件，然后按需引入必要的扩展组件。

注意

  • uni-ui 不支持使用 Vue.use() 的方式安装

贡献代码

在使用 uni-ui 中，如遇到无法解决的问题，请提 Issues 给我们，假如您有更好的点子或更好的实现方式，也欢迎给我们提交 PR

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