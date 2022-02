LSK – UX packages

Huge customizeble React-based framework with many cases. Easy to implement. Simple in usage. Just like a lego constructor.

это монореп (управляется lenrа'ой), для фронтовых компонентов, тут нет никакого серверного кода и поэтому нету .env нас интересует в данный момент ui npm run dev - делает просто сборку src=>build, это необходимо, когда мы линкуем пакеты к реальному проекту и тестриуем в живой среде

Packages

@lskjs/button – React компоненты для кнопки и группы кнопок

@lskjs/tag – React компоненты для тега и группы тегов

@lskjs/article – react компоненты для отображения статей в том числе markdown

@lskjs/chat – react компоненты для чата ПРИДУМКА СОНИ TODO: нужно уже оформить

@lskjs/dashboard – часто использумые react компоненты для админок и дешбордов: admin-lte/

@lskjs/dev – тут вспомогательные реакт компоненты для разработки и отладки

@lskjs/form – тут реакт враперы для форм, построенные вокруг формика

@lskjs/form-input – контрол формы Input

@lskjs/form-select – контрол формы Select AsyncSelect

@lskjs/form-calendar – контрол формы для календарей

@lskjs/form-geo – контрол формы для карт

@lskjs/form-files – контролы формы для загрузки файлов, дропзоун, загрузка изображений и кроппер

@lskjs/form-phone – тут реакт враперы для загрузки файлов, дропзоун, загрузка изображений и кроппер

@lskjs/grid – тут наши реакт компоненты для сетки (по аналогии с сеткой бутстрапа)

@lskjs/gridtable – это эксперимент, таблица на гридах с watchерами mobx

@lskjs/link – это реакт компонент для ссылок и провайдер ссылок

@lskjs/list – это компонент для умных таблиц-списков с функциями автоподгрузки фильтрации и тп

@lskjs/modal – это компонент для модалок построенный на основе react-modal

@lskjs/navbar – это компонент react-bootstrap навбар, адаптированный для emotion

@lskjs/page – это компонент для разметки страниц, и прокидывания разных layout'ов для этих страниц

@lskjs/theme – тут тема, getter свойств темы и дефолтная тема TODO: подумать как сделать real-time загрузку

@lskjs/ui – тут ВСЯКАЯ ВСЯЧЕНА TODO: надо разобрать

@lskjs/landing – ХЗХЗХЗХЗХ => @lskjs/experiment? => .... стабильное

@lskjs/typo – тут типографика, реализация: цвета, формы, размеры, шрифты

@lskjs/progress – компонент прогресса построенный вокруг нанобара

@lskjs/image – кейсы по работе с изображениями, аспектратио, бэекграунд, фолбеки изображений

@lskjs/t – тут i18

@lskjs/table – наверное вынести таблички

@lskjs/flag – отдедельно все что связано с флагами

@lskjs/notify – тут центрнотификация и тосты

TODO

If you could help us

How to develop

git clone git@github.com:lskjs/ux.git lskjs-ux cd lskjs-ux npm install npm run bootstrap cd packages/ui npm run storybook

How to add new package

To create a new package with Storybook, do the following:

Release new package:

npm run release

Install it in packages/docs :

cd packages/docs npm i package_name

Go to packages/docs/.storybook/contexts.js to add line with your package's name.

... require.context( '../node_modules/@lskjs/package_name' , true , /.story.js$|.story.jsx$|.story.tsx$/), ...

Push & build docs:

git push npm run release