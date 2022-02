LogicFlow 是一款流程图编辑框架,提供了一系列流程图交互、编辑所必需的功能和简单灵活的节点自定义、插件等拓展机制,方便我们快速在业务系统内满足类流程图的需求。

特性

🛠 高拓展性 兼容各种产品自定义的流程编辑需求,绝大部分模块以插件的形式实现,支持各模块自由插拔。

🚀 重执行 流程图能完备的表达业务逻辑,不受流程引擎限制。

🎯 专业 专注于业务流程图编辑的框架

使用

安装

$ npm install @logicflow/core @logicflow/extension --save

代码示例

<div id= "container" > </ div > ; const data = { nodes : [ { id : 21 , type : 'rect' , x : 100 , y : 200 , text : { value : '矩形节点' , x : 100 , y : 200 , }, }, { id : 50 , type : 'circle' , x : 300 , y : 400 , text : { value : '圆形节点' , x : 300 , y : 400 , }, }, ], edges : [ { type : 'polyline' , sourceNodeId : 50 , targetNodeId : 21 , }, ], }; const lf = new LogicFlow({ container : document .querySelector( '#container' ), width : 700 , height : 600 , }); lf.render(data);

核心能力

流程图编辑器快速搭建

提供了一个流程图编辑所必需的各项能力,这也是 LogicFlow 的基础能力:

图的绘制能力。基于 SVG 来绘制形状各异的节点和线,并提供了基础的节点(矩形、圆形、多边形等)和线(直线、折线、曲线)

各类交互能力,让图动起来。根据节点、线、图的各类鼠标事件(hover、点击、拖拽等)做出反应。比如节点拖拽、拖拽创建边、线的调整、双击节点编辑文本等

提升编辑效率的能力。提供网格、对齐线,上一步、下一步,键盘快捷键,图放大缩小等配套能力,帮助用户提升编辑效率

提供了丰富的 API ,宿主研发通过 API 传参调用和监听事件的方式,与 LogicFlow 完成交互 下面是通过 LogicFlow 内置的节点和配套能力,做的流程图示例 :

基于业务场景拓展

当基础能力无法满足业务需求的时候,便需要基于业务场景拓展。

设置图上所有元素的样式,比如各种节点、线、锚点、箭头、对齐线的大小颜色等,满足对前端样式调整的需求

API 拓展。支持在 LogicFlow 上注册自定义的方法,比如通过 API 拓展提供图片下载的方法

自定义节点、线。内置的矩形、圆形等图形类节点往往无法满足实际的业务需求,需要定义具有业务意义的节点。LogicFlow 提供了 的方式让用户定制具有自定义图形、业务数据的节点,比如流程审批场景中的 “审批” 节点

拓展组件。LogicFlow 在 SVG 图层上提供了 HTML 层和一系列坐标转换逻辑,并支持在 HTML 层注册组件。宿主研发可以通过 LogicFlow 的 API,基于任何 View 框架开发组件,比如节点的右键菜单、控制面板等

数据转换 adapter。LogicFlow 默认导出的图数据不一定适合所有业务,此时可以通过 adapter API,在图数据从 LogicFlow 输入、输出的时候做自定义转换,比如转换成 BPMN 规范的图数据

内置部分拓展能力。基于上述拓展能力,我们还单独提供了 extension 的包,用来存放当前业务下沉淀出的具有通用性的节点、组件等,比如面向 BPMN 规范的节点和数据 adapter,默认菜单。注意 extension 可以单独安装,并支持按需引入

基于上述拓展的能力,前端研发能够根据实际业务场景的需求,灵活的开发出所需的节点、组件等。下面有两个基于 LogicFlow 拓展能力做出的流程图

BPMN 规范

审批流

vue 应用 demo

代码地址

联系我们

加入微信群

添加微信号:logic-flow 加入用户群

加入 QQ 群

贡献代码

LogicFlow对外持开放态度,不论是只修改文档的标点符合还是对LogicFlow的整体功能有大的重构我们都欢迎。对于您的每一个PR我们都会认真查看、回复、合并。详情见LogicFlow贡献指南