LogicFlow 是一款流程图编辑框架，提供了一系列流程图交互、编辑所必需的功能和简单灵活的节点自定义、插件等拓展机制，方便我们快速在业务系统内满足类流程图的需求。
🛠 高拓展性
兼容各种产品自定义的流程编辑需求，绝大部分模块以插件的形式实现，支持各模块自由插拔。
🚀 重执行
流程图能完备的表达业务逻辑，不受流程引擎限制。
🎯 专业
专注于业务流程图编辑的框架
# npm
$ npm install @logicflow/core @logicflow/extension --save
// 创建容器
<div id="container"></div>;
// 准备数据
const data = {
// 节点
nodes: [
{
id: 21,
type: 'rect',
x: 100,
y: 200,
text: {
value: '矩形节点',
x: 100,
y: 200,
},
},
{
id: 50,
type: 'circle',
x: 300,
y: 400,
text: {
value: '圆形节点',
x: 300,
y: 400,
},
},
],
// 边
edges: [
{
type: 'polyline',
sourceNodeId: 50,
targetNodeId: 21,
},
],
};
// 渲染画布
const lf = new LogicFlow({
container: document.querySelector('#container'),
width: 700,
height: 600,
});
lf.render(data);
提供了一个流程图编辑所必需的各项能力，这也是 LogicFlow 的基础能力：
图的绘制能力。基于 SVG 来绘制形状各异的节点和线，并提供了基础的节点（矩形、圆形、多边形等）和线（直线、折线、曲线）
各类交互能力，让图动起来。根据节点、线、图的各类鼠标事件（hover、点击、拖拽等）做出反应。比如节点拖拽、拖拽创建边、线的调整、双击节点编辑文本等
提升编辑效率的能力。提供网格、对齐线，上一步、下一步，键盘快捷键，图放大缩小等配套能力，帮助用户提升编辑效率
提供了丰富的 API ，宿主研发通过 API 传参调用和监听事件的方式，与 LogicFlow 完成交互
下面是通过 LogicFlow 内置的节点和配套能力，做的流程图示例 ：
当基础能力无法满足业务需求的时候，便需要基于业务场景拓展。
基于上述拓展的能力，前端研发能够根据实际业务场景的需求，灵活的开发出所需的节点、组件等。下面有两个基于 LogicFlow 拓展能力做出的流程图
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