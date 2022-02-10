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@logicflow/core

by didi
0.7.14 (see all)

A front-end framework for process visualization.

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Maintenance

Last Commit

7d ago

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31

Package

Dependencies

3

License

Apache-2.0

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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LogicFlow logo

Version Download LICENSE

LogicFlow 是一款流程图编辑框架，提供了一系列流程图交互、编辑所必需的功能和简单灵活的节点自定义、插件等拓展机制，方便我们快速在业务系统内满足类流程图的需求。

特性

  • 🛠 高拓展性

    兼容各种产品自定义的流程编辑需求，绝大部分模块以插件的形式实现，支持各模块自由插拔。

  • 🚀 重执行

    流程图能完备的表达业务逻辑，不受流程引擎限制。

  • 🎯 专业

    专注于业务流程图编辑的框架

使用

安装

# npm
$ npm install @logicflow/core @logicflow/extension --save

代码示例

// 创建容器
<div id="container"></div>;

// 准备数据
const data = {
  // 节点
  nodes: [
    {
      id: 21,
      type: 'rect',
      x: 100,
      y: 200,
      text: {
        value: '矩形节点',
        x: 100,
        y: 200,
      },
    },
    {
      id: 50,
      type: 'circle',
      x: 300,
      y: 400,
      text: {
        value: '圆形节点',
        x: 300,
        y: 400,
      },
    },
  ],
  // 边
  edges: [
    {
      type: 'polyline',
      sourceNodeId: 50,
      targetNodeId: 21,
    },
  ],
};
// 渲染画布
const lf = new LogicFlow({
  container: document.querySelector('#container'),
  width: 700,
  height: 600,
});

lf.render(data);

文档

官方文档

核心能力

流程图编辑器快速搭建

提供了一个流程图编辑所必需的各项能力，这也是 LogicFlow 的基础能力：

  • 图的绘制能力。基于 SVG 来绘制形状各异的节点和线，并提供了基础的节点（矩形、圆形、多边形等）和线（直线、折线、曲线）

  • 各类交互能力，让图动起来。根据节点、线、图的各类鼠标事件（hover、点击、拖拽等）做出反应。比如节点拖拽、拖拽创建边、线的调整、双击节点编辑文本等

  • 提升编辑效率的能力。提供网格、对齐线，上一步、下一步，键盘快捷键，图放大缩小等配套能力，帮助用户提升编辑效率

  • 提供了丰富的 API ，宿主研发通过 API 传参调用和监听事件的方式，与 LogicFlow 完成交互

    下面是通过 LogicFlow 内置的节点和配套能力，做的流程图示例 ：

基于业务场景拓展

当基础能力无法满足业务需求的时候，便需要基于业务场景拓展。

  • 设置图上所有元素的样式，比如各种节点、线、锚点、箭头、对齐线的大小颜色等，满足对前端样式调整的需求
  • API 拓展。支持在 LogicFlow 上注册自定义的方法，比如通过 API 拓展提供图片下载的方法
  • 自定义节点、线。内置的矩形、圆形等图形类节点往往无法满足实际的业务需求，需要定义具有业务意义的节点。LogicFlow 提供了 的方式让用户定制具有自定义图形、业务数据的节点，比如流程审批场景中的 “审批” 节点
  • 拓展组件。LogicFlow 在 SVG 图层上提供了 HTML 层和一系列坐标转换逻辑，并支持在 HTML 层注册组件。宿主研发可以通过 LogicFlow 的 API，基于任何 View 框架开发组件，比如节点的右键菜单、控制面板等
  • 数据转换 adapter。LogicFlow 默认导出的图数据不一定适合所有业务，此时可以通过 adapter API，在图数据从 LogicFlow 输入、输出的时候做自定义转换，比如转换成 BPMN 规范的图数据
  • 内置部分拓展能力。基于上述拓展能力，我们还单独提供了 extension 的包，用来存放当前业务下沉淀出的具有通用性的节点、组件等，比如面向 BPMN 规范的节点和数据 adapter，默认菜单。注意 extension 可以单独安装，并支持按需引入

基于上述拓展的能力，前端研发能够根据实际业务场景的需求，灵活的开发出所需的节点、组件等。下面有两个基于 LogicFlow 拓展能力做出的流程图

BPMN 规范

审批流

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