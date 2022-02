Chain Abstraction Layer

⚠️ This project is under heavy development. Expect bugs & breaking changes.

Query different blockchains with account management using a single and simple interface.

Packages

Usage

import { Client } from '@liquality/client' import { BitcoinRpcProvider } from '@liquality/bitcoin-rpc-provider' import { EthereumRpcProvider } from '@liquality/ethereum-rpc-provider' import { BitcoinLedgerProvider } from '@liquality/bitcoin-ledger-provider' import { EthereumLedgerProvider } from '@liquality/ethereum-ledger-provider' import { BitcoinNetworks } from '@liquality/bitcoin-networks' import { EthereumNetworks } from '@liquality/ethereum-networks' const bitcoin = new Client() const ethereum = new Client() bitcoin.addProvider( new BitcoinRpcProvider( 'https://liquality.io/bitcointestnetrpc/' , 'bitcoin' , 'local321' )) ethereum.addProvider( new EthereumRpcProvider( 'https://rinkeby.infura.io/v3/xxx' )) bitcoin.addProvider( new BitcoinLedgerProvider( { network : BitcoinNetworks.bitcoin_testnet } )) ethereum.addProvider( new EthereumLedgerProvider( { network : EthereumNetworks.rinkeby } )) const [ bitcoinAddress ] = await bitcoin.wallet.getAddresses( 0 , 1 ) const [ ethereumAddress ] = await ethereum.wallet.getAddresses( 0 , 1 ) const signedMessageBitcoin = await bitcoin.wallet.signMessage( 'The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks' , bitcoinAddress ) const signedMessageEthereum = await ethereum.wallet.signMessage( 'The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks' , ethereumAddress ) await bitcoin.chain.sendTransaction(<to>, 1000) await ethereum.chain.sendTransaction(<to>, 1000)

Development

npm install npm run bootstrap npm run watch

Production

npm run build

Publish

npm run new:version npm run publish:all

License

MIT