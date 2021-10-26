Ledge 知识和工具平台
在线使用：https://devops.phodal.com/
Gitee (MVP) : https://gitee.com/phodal/ledge
国内服务器：
- CODING（每小时同步）：https://ledge.devops.host/
- 腾讯云-云开发服务器（不定期同步）： https://ledge.wdsm.io/
Ledge （from Know-Ledge，意指承载物）知识和工具平台，是我们基于在 ThoughtWorks 进行的一系列 DevOps 实践、敏捷实践、软件开发与测试、精益实践提炼出来的知识体系。它包含了各种最佳实践、原则与模式、实施手册、度量、工具，用于帮助您的企业在数字化时代更好地前进，还有 DevOps 转型。
您可以在这个平台上看到：
- 工具元素周期表。帮助您进行数字化时代的 DevOps 工具选型。
- DevOps 设计工具。帮助您设计组织内的 DevOps 流程，涵盖了流程、人、工具、制品等等。
- 案例学习。从社区的知识库中，我们总结了传统企业走向 DevOps 的经验，并浓缩到易于使用的内容和材料中。
- 最佳实践。我们从海量的 DevOps 内容中，提炼出了一系列的最佳实践，以更好地帮助企业进行 DevOps 实践。
- 模式与原则。基于我们的实践，我们提炼了位于它背后的模式与原则，帮助个人和组织更好地了解 DevOps 文化。
- 实施手册。只凭实践与原则，无法让中小型 IT 团队进行 DevOps 转型，所以我们准备了详实的实施手册，以帮助您一步步前进。
- 度量。KPI - 度量、度量 - KPI、KPI - 度量，帮助您更好地度量 DevOps 转型情况。
- 报告。我们尝试从丰富地 DevOps 报告中，提炼出有用的实践和工具。
- Mobile DevOps。我们相信移动应用的 DevOps 改进，才是大多数公司的挑战。
- 工具。工具，工具，工具是最好的生产力，工具比人的记忆力更加可靠。
- 解决方案。即某一 DevOps 厂商的解决方案。（不收费，为了 Ledge 项目的可持续性，仅开放给将 Ledge 列为合作伙伴的厂商）
Contribution
从互联网的海量知识提炼内容，并不是一件简单的事情。取其精华，去其糟粕，是我们一直在做的事情，欢迎加入我们：
（PS：如果群满了，请添加我的微信
phodal02 ）
欢迎您在这个项目的 Issue 中留下您的宝贵意见，以帮助其他/她人更好地学习 DevOps 相关的知识。它可以是：
- 修改手误的文本
- 针对不合时宜内容的评论
- 更好地 DevOps 实践
- 缺失的内容引用
- 相关的工具推荐
- 成熟的 DevOps 平台
- ……
您可以从这里修改内容：src/assets/docs 。
Development
架构：
- 文档代码化。我们采用了 Markdown like code 的理念，来生成一系列的内容和图表等。
- 持续部署。基于 GitHub Pages 和 GitHub Actions，我们构建了一套自动化部署系统，提交即部署。
- Static Site Generator.
Setup
- install
yarn install
- run
yarn start
Plugins
todo: fix Angular elements bug
编写案例
测试语法：https://devops.phodal.com/helper
文档规范
Chinese Copywriting Guidelines
Markdown 扩展语法
syntax see in ledge render
example see in Ledge Editor
Todo
1.0 It works
see in Roadmap 1.0
see in Roadmap 2.0
core:
3.0 Ledge
Inspired by
Fluency model:
and:
others see in the Code.
License
@ 2020 A Phodal Huang's Idea. This code is distributed under the MPL license. See
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