Ledge 知识和工具平台

在线使用:https://devops.phodal.com/

Gitee (MVP) : https://gitee.com/phodal/ledge

国内服务器:

Ledge (from Know-Ledge,意指承载物)知识和工具平台,是我们基于在 ThoughtWorks 进行的一系列 DevOps 实践、敏捷实践、软件开发与测试、精益实践提炼出来的知识体系。它包含了各种最佳实践、原则与模式、实施手册、度量、工具,用于帮助您的企业在数字化时代更好地前进,还有 DevOps 转型。

您可以在这个平台上看到:

工具元素周期表 。帮助您进行数字化时代的 DevOps 工具选型。

DevOps 设计工具 。帮助您设计组织内的 DevOps 流程,涵盖了流程、人、工具、制品等等。

案例学习 。从社区的知识库中,我们总结了传统企业走向 DevOps 的经验,并浓缩到易于使用的内容和材料中。

最佳实践 。我们从海量的 DevOps 内容中,提炼出了一系列的最佳实践,以更好地帮助企业进行 DevOps 实践。

模式与原则 。基于我们的实践,我们提炼了位于它背后的模式与原则,帮助个人和组织更好地了解 DevOps 文化。

实施手册 。只凭实践与原则,无法让中小型 IT 团队进行 DevOps 转型,所以我们准备了详实的实施手册,以帮助您一步步前进。

度量 。KPI - 度量、度量 - KPI、KPI - 度量,帮助您更好地度量 DevOps 转型情况。

报告 。我们尝试从丰富地 DevOps 报告中,提炼出有用的实践和工具。

Mobile DevOps 。我们相信移动应用的 DevOps 改进,才是大多数公司的挑战。

工具 。工具,工具,工具是最好的生产力,工具比人的记忆力更加可靠。

。工具,工具,工具是最好的生产力,工具比人的记忆力更加可靠。 解决方案。即某一 DevOps 厂商的解决方案。(不收费,为了 Ledge 项目的可持续性,仅开放给将 Ledge 列为合作伙伴的厂商)

Contribution

从互联网的海量知识提炼内容,并不是一件简单的事情。取其精华,去其糟粕,是我们一直在做的事情,欢迎加入我们:

(PS:如果群满了,请添加我的微信 phodal02 )

欢迎您在这个项目的 Issue 中留下您的宝贵意见,以帮助其他/她人更好地学习 DevOps 相关的知识。它可以是:

修改手误的文本

针对不合时宜内容的评论

更好地 DevOps 实践

缺失的内容引用

相关的工具推荐

成熟的 DevOps 平台

……

您可以从这里修改内容:src/assets/docs 。

Development

架构:

文档代码化。我们采用了 Markdown like code 的理念,来生成一系列的内容和图表等。

持续部署。基于 GitHub Pages 和 GitHub Actions,我们构建了一套自动化部署系统,提交即部署。

Static Site Generator.

Setup

install

yarn install

run

yarn start

Plugins

todo: fix Angular elements bug

编写案例

测试语法:https://devops.phodal.com/helper

文档规范

Chinese Copywriting Guidelines

Markdown 扩展语法

syntax see in ledge render

example see in Ledge Editor

Todo

1.0 It works

see in Roadmap 1.0

see in Roadmap 2.0

core:

Ledge Framework

Ledge Framework workflow design: https://github.com/elsa-workflows/elsa-designer

workflow design: https://github.com/elsa-workflows/elsa-designer Interactive DevOps Design Fluent DevOps Health Radar

Interactive DevOps Design

3.0 Ledge

Ledge as Code

Inspired by

Fluency model:

and:

others see in the Code.

License

tree based on: https://bl.ocks.org/d3noob/1a96af738c89b88723eb63456beb6510)

Periodic based on:https://stackblitz.com/edit/ng-periodic-table

Tech Radar based on: https://cofinpro.github.io/Tech-Radar/

Kanban based on: https://github.com/Devstackr/kanban-angular-layout