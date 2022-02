Social Buttons for Bootstrap

Social Buttons made in pure CSS based on Bootstrap and Font Awesome!

Check the live demo!

Installation

Include the bootstrap-social.css or bootstrap-social.scss in your project.

You can also include _custom.scss if you'd like to import your own _functions , _mixins , and _variables (see source of bootstrap-social.scss for insight).

Available classes

btn-adn

btn-bitbucket

btn-dropbox

btn-facebook

btn-flickr

btn-foursquare

btn-github

btn-google

btn-instagram

btn-linkedin

btn-microsoft

btn-odnoklassniki

btn-openid

btn-pinterest

btn-reddit

btn-soundcloud

btn-tumblr

btn-twitter

btn-vimeo

btn-vk

btn-yahoo

Examples