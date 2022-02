Kubernetes models in TypeScript.

Installation

Install with npm.

npm install kubernetes-models

Usage

import { Pod } from "kubernetes-models/v1" ; const pod = new Pod({ metadata : { name : "foo" }, spec : { containers : [] } }); pod.validate();

See examples folder for more examples.

Packages

Models

kubernetes-models - Kubernetes models.

@kubernetes-models/apimachinery - Types for Kubernetes API objects.

3rd-party Models

Generators

@kubernetes-models/crd-generate - Generate Kubernetes models for custom resource definitions (CRD).

@kubernetes-models/openapi-generate - Generate Kubernetes models from OpenAPI schema.

Runtime Dependencies

@kubernetes-models/base - Base model for Kubernetes models.

@kubernetes-models/validate - Validation library for Kubernetes models.

Utilities

@kubernetes-models/export-map - Generate and inject export map.

@kubernetes-models/generate - Type declarations and utilities for Kubernetes model generation.

@kubernetes-models/read-input - Read input from file, URL or stdin.

@kubernetes-models/string-util - Utility functions for strings.

License

MIT