desvg converts SVG files into React/Preact components. It inlines SVG source so that you can alter it (animate, set color, control size, etc.).

Installation

If you want to use desvg with webpack, install desvg-loader and svg-loader:

npm install desvg-loader svg-loader --save-dev yarn add --dev desvg-loader svg-loader

To use the low-level API, or to manage the core library version, install desvg :

npm install @kossnocorp/desvg --save yarn add @kossnocorp/desvg

Configuration

{ test : /\.svg$/ , use : [ 'desvg-loader/react' , 'svg-loader' ], loader : 'desvg-loader/react!svg-loader' },

Usage

See low-level API docs for more implementation details.

React

import React from 'react' import WarningIcon from './icon.svg' export default function ( ) { return ( < div > < WarningIcon fill = 'yellow' width = '32px' /> Warning, this is a warning! </ div > ) }

Preact

import { h } from 'preact' import WarningIcon from './icon.svg' export default function ( ) { return ( < div > < WarningIcon fill = 'yellow' width = '32px' /> Warning, this is a warning! </ div > ) }

