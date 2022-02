[Unofficial] Nightly build for vuejs/vue-next@b4084, published automatically by Knightly.

package ( @vue/shared ) @knightly/vue__shared version ( 3.2.4* ) 3.2.4-knightly-master.202108240059 last commit feat(experimental): expose ref macro types using separate d.ts file sha ( master ) b40845153cd4dbdd76bfb74816f4e6b109c9f049 changes compare with last release build 2021-08-24T01:07:25.359Z

Usage

To replace the package with nightly build:

via npm

npm i @vue/shared@npm:@knightly/vue__shared@master

or edit your package.json

"dependencies" : { "@vue/shared" : "npm:@knightly/vue__shared@master" }

