Transforms destructured imports of @kiwicom/orbit-components to granular ones!

Setup

Install:

yarn add -D @kiwicom/babel-plugin-orbit-components

Then just add @kiwicom/orbit-components to the list of babel plugins, e.g. to .babelrc :

{ "plugins" : [ "@kiwicom/orbit-components" ] }

Examples

import { Alert } from "@kiwicom/orbit-components" ; import Alert from "@kiwicom/orbit-components/lib/Alert" ;

import { Passengers } from "@kiwicom/orbit-components/lib/icons" ; import Passengers from "@kiwicom/orbit-components/lib/icons/Passengers" ;

License

MIT