This repository is a monorepo for Kintone development tools!

packages

Name Description Links @kintone/rest-api-client An API client for Kintone REST API @kintone/customize-uploader An uploader for Kintone customization @kintone/plugin-manifest-validator A validator for manifest.json of Kintone plugin @kintone/create-plugin A CLI tool for creating a Kintone plugin! @kintone/plugin-packer A tool for packaging a Kintone plugin! @kintone/webpack-plugin-kintone-plugin A webpack plugin to create a plugin zip of Kintone @kintone/plugin-uploader A kintone plugin uploader using puppeteer @kintone/dts-gen A tool for generating type definitions for your Kintone apps @kintone/data-loader A kintone record importer and exporter.

