JavaScript Delivery SDK Documentation

JavaScript Delivery SDK is a client library for retrieving data from Kontent by Kentico. Works both in browser & node.js environments.

Kontent Delivery SDK

Installation

You can install this library using npm or you can use global CDNs such jsdelivr .

npm

npm i @ kentico / kontent - delivery --save

UMD Bundles

When using UMD bundle and including this library in script tag on your html page, you can find it under the kontentDelivery global variable.

Bundles are distributed in dist/_bundles folder:

dist/_bundles/kontent-delivery.umd.js

dist/_bundles/kontent-delivery.umd.min.js

CDN

https :

https :

TypeScript & ES6

import { IContentItem, Elements, createDeliveryClient } from '@kentico/kontent-delivery' ; export type Movie = IContentItem<{ title: Elements.TextElement; plot: Elements.RichTextElement; released: Elements.DateTimeElement; length: Elements.NumberElement; poster: Elements.AssetsElement; category: Elements.MultipleChoiceElement; stars: Elements.LinkedItemsElement<Actor>; seoname: Elements.UrlSlugElement; releaseCategory: Elements.TaxonomyElement; }>; const deliveryClient = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' }); const response = await deliveryClient.items<Movie>().type( '<CONTENT_TYPE_CODENAME>' ).toPromise(); const movieText = response.data.items[ 0 ].title.value;

JavaScript & CommonJS

const KontentDelivery = require ( '@kentico/kontent-delivery' ); const deliveryClient = KontentDelivery.createDeliveryClient({ projectId : '<YOUR_PROJECT_ID>' , }); const response = await deliveryClient.items() .type( '<CONTENT_TYPE_CODENAME>' ) .toPromise(); const movieText = response.data.items[ 0 ].title.value;

HTML & UMD & CDN

< html > < head > < title > Kontent SDK - Html sample </ title > < script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@kentico/kontent-delivery@11.0.0/dist/bundles/kontent-delivery.umd.min.js" > </ script > </ head > < body > < script type = "text/javascript" > var KontentDelivery = window [ 'kontentDelivery' ]; var deliveryClient = KontentDelivery.createDeliveryClient({ projectId : 'da5abe9f-fdad-4168-97cd-b3464be2ccb9' }); deliveryClient .items() .type( 'movie' ) .toPromise() .then( ( response ) => console .log(response)); </ script > < h1 > See console </ h1 > </ body > </ html >

SDK Documentation

Client configuration

Following is a list of configuration options for DeliveryClient ( IDeliveryClientConfig ):

Property type description projectId string ProjectId of your Kontent project elementResolver? ElementResolver Element resolver used to map custom elements previewApiKey? string Preview API key used to get unpublished content items defaultLanguage? string Sets default language that will be used for all queries unless overriden with query parameters proxy? IDeliveryClientProxyConfig Can be used to configure custom URLs. Useful when you use reverse proxy or have a need to transform URL - e.g. to remove 'projectId' secureApiKey? string Secured API key: Use secured API only when running on Node.JS server, otherwise you can expose your key defaultQueryConfig? IQueryConfig Default configuration for all queries. Can be overriden by indidividual queries httpService ? IHttpService Can be used to inject custom http service for performing requests globalHeaders? (queryConfig: IQueryConfig) => IHeader[] Adds ability to add extra headers to each http request retryStrategy? IRetryStrategyOptions Retry strategy configuration linkedItemsReferenceHandler? LinkedItemsReferenceHandler Indicates if content items are automatically mapped. Available values: 'map' or 'ignore' propertyNameResolver? PropertyNameResolver Used to map properties. Choose one of following default resolvers: snakeCasePropertyNameResolver , pascalCasePropertyNameResolver & camelCasePropertyNameResolver or create your own PropertyNameResolver function

Create typed models

Recommended:Use the Kontent Model Generator to automatically generate TypeScript models based on the content types in your Kontent project.

You may define optional models in Typescript representing your actual data defined in Kontent projects. You can also auto-generate these models (see below).

import { IContentItem, Elements } from '@kentico/kontent-delivery' ; export type Movie = IContentItem<{ title: Elements.TextElement; plot: Elements.RichTextElement; released: Elements.DateTimeElement; length: Elements.NumberElement; poster: Elements.AssetsElement; category: Elements.MultipleChoiceElement; stars: Elements.LinkedItemsElement<Actor>; seoname: Elements.UrlSlugElement; releaseCategory: Elements.TaxonomyElement; }>;

Fetch data

To get multiple content items, use the items method. You can specify the content type with the type method:

deliveryClient.items<Movie>().type( 'typeCodename' ).toPromise(); deliveryClient.item<Movie>( 'itemCodename' ).toPromise();

Supported elements: TextElement , MultipleChoiceElement , DateTimeElement , RichTextElement , NumberElement , AssetsElement , UrlSlugElement , TaxonomyElement , LinkedItemsElement and CustomElement . Additionally you might also get UknownElement or custom model if you register it for your custom elements.

Use custom models for Custom elements

You can register an ElementResolver to map custom elements into dedicated element models and work with data more effectively.

For example, if you have a custom color element in your Kontent project with json data like:

"color" : { "type" : "custom" , "name" : "Color" , "value" : "{\"red\":167,\"green\":96,\"blue\":197}" }

You can create a ColorElement type with strongly typed properties for red , green & blue values that you will parse from the json.

import { ElementModels, Elements, createDeliveryClient } from '@kentico/kontent-delivery' ; type ColorElement = Elements.CustomElement<{ red: number ; green: number ; blue: number ; }>;

To resolve your custom element into ColorElement , use the ElementResolver in your dleivery client config:

const client = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' , elementResolver: ( elementWrapper ) => { if (elementWrapper.rawElement.type === 'color' ) { const parsed = JSON .parse(elementWrapper.rawElement.value); return { red: parsed.red, green: parsed.green, blue: parsed.blue }; } return undefined ; } });

You can then use this custom element type in your models:

type Movie = IContentItem<{ color: ColorElement; title: Elements.TextElement; }>;

Query parameters

The SDK supports the following query parameters: depthParameter , elementsParameter , limitParameter , orderParameter , skipParameter and languageParameter . For more information about the parameters, see the SDK query methods below. You can also head over to Delivery API reference.

deliveryClient.items<Movie>().type( 'movie' ).limitParameter( 5 ).skipParameter( 2 ).toPromise();

Filter content

This example returns all Movie content items whose title element is equal to Warrior. Filters are also considered query parameters and can be combined. See Content filtering in API reference for more general examples.

Supported filters: type , types , allFilter , anyFilter , containsFilter , equalsFilter , greaterThanFilter , greaterThanOrEqualFilter , infilter , lessThanFilter , lessThanOrEqualFilter , rangeFilter , emptyFilter , notEmptyFilter , notEqualsFilter , NotInFilter .

deliveryClient.items<Movie>().type( 'movie' ).equalsFilter( 'elements.title' , 'Warrior' ).toPromise();

Filtering methods

Filter Description type Retrieve only content items based on the given type. types Retrieve only content items based on the given types. allFilte Element with an array of values contains the specified list of values. anyFilter Element with an array of values contains any value from the specified list of values. containsFilter Element with an array of values contains the specified value. equalsFilter Element value is the same as the specified value greaterThanFilter Element value is greater than the specified value. greaterThanOrEqualFilter Element value is greater than or equals the specified value. infilter Element value is in the specified list of values. lessThanFilter Element value is less than the specified value. lessThanOrEqualFilter Element value is less than or equals the specified value rangeFilter Element value falls in the specified range of two values, both inclusive. emptyFilter Property value is empty. NotEmptyFilter Property value is not empty. notEqualsFilter Property value does not equal the specified value. notInFilter Property value is not in the specified list of values.

Sort content

You can sort data by using any of following methods:

deliveryClient.items<Movie>().type( 'movie' ).orderByDescending( 'elements.title' ).toPromise();

deliveryClient.items<Movie>().type( 'movie' ).orderByAscending( 'elements.title' ).toPromise();

deliveryClient.items<Movie>().type( 'movie' ).orderParameter( 'elements.title' , 'desc' ).toPromise();

Execute queries with custom URL

When you have an URL (i.e. for next page in paging, for testing purposes or just if you prefer to build it on your own) and still want to leverage SDK functionality such as type mapping, property resolving etc., use withUrl parameter on any query such as:

deliveryClient .items<Movie>() .withUrl( 'https://deliver.kontent.ai/da5abe9f-fdad-4168-97cd-b3464be2ccb9/items?system.type=movie' ) .toPromise();

Custom parameters

In case you need to use custom parameters to build up an URL, use withParameter method:

deliveryClient.items<Movie>().withParameter( 'name' , 'value' ).toPromise();

Get localized items

You can specify language of items with languageParameter of a particular query. You can also define default language that will be used if languageParameter is not used during the initialization of delivery client.

import { createDeliveryClient } from '@kentico/kontent-delivery' ; var deliveryClient = new createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' , defaultLanguage: 'es' }); deliveryClient.item( 'warrior' ).toPromise(); deliveryClient.item( 'warrior' ).languageParameter( `en` ).toPromise();

Property name resolvers

Kontent element codenames are always in lowercase and use underscore as a replacement for special characters. Using underscores might not be what you want to use in your code. Maybe you want to use camelCase , which is exactly what you can do by registering a propertyNameResolver . The following example converts first_name element name to firstName .

import { ContentItem, Elements, createDeliveryClient } from '@kentico/kontent-delivery' ; type Actor = IContentItem<{ firstName: Elements.TextElement; }>; const deliveryClient = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' ; propertyNameResolver: ( contentType, element ) => { if (element === 'first_name' ) { return 'firstName' ; } return element; } });

Rather then registering all elements manually, you can also use one of the built-in property name resolvers: snakeCasePropertyNameResolver , pascalCasePropertyNameResolver & camelCasePropertyNameResolver

import { createDeliveryClient, snakeCasePropertyNameResolver, pascalCasePropertyNameResolver, camelCasePropertyNameResolver } from '@kentico/kontent-delivery' ; const deliveryClient = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' ; propertyNameResolver: camelCasePropertyNameResolver, });

Preview mode

You can enable the preview mode either globally (when initializing the DeliveryClient) or per query. In each case, you need to set previewApiKey in the delivery client global configuration.

Enable preview mode globally

import { createDeliveryClient } from '@kentico/kontent-delivery' ; const deliveryClient = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' ; previewApiKey: '<YOUR_PREVIEW_API_KEY>' , defaultQueryConfig: { usePreviewMode: true } });

Enable preview mode per query

deliveryClient .items() .queryConfig({ usePreviewMode: true }) .toPromise();

Secure Delivery API

Using the Delivery API with secure access enabled is recommend only when the request is not being executed on the client (browser) because otherwise you will expose the API key publicly.

import { createDeliveryClient } from '@kentico/kontent-delivery' ; const deliveryClient = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' ; secureApiKey: '<YOUR_SECURE_ACCESS_KEY>' , defaultQueryConfig: { useSecuredMode: true } });

As with preview mode, you can also override global settings on query level.

deliveryClient .items() .queryConfig({ useSecuredMode: true }) .toPromise();

Image transformation

Use ImageUrlBuilder for your image transformations on asset URLs.

import { transformImageUrl } from '@kentico/kontent-delivery' ; const assetUrl = `https://assets.kenticocloud.com:443/da5abe9f-fdad-4168-97cd-b3464be2ccb9/22504ba8-2075-48fa-9d4f-8fce3de1754a/warrior.jpg` ; const transformedUrl = transformImageUrl(assetUrl) .withDpr( 2 ) .withCompression( 'lossless' ) .withQuality( 4 ) .withHeight( 200 ) .withWidth( 100 ) .getUrl();

Paging

All listing queries support automatic paging. To use automatic paging, use toAllPromise extension method:

const response = await deliveryClient.items().limitParameter( 5 ).toAllPromise();

Alternatively, you may also specify maximum number of pages you want to get:

const response = await deliveryClient.items().limitParameter( 5 ).toAllPromise({ pages: 3 });

Resolving rich text elements

Rich text elements in Kontent by Kentico may contain linked items and components. For example, if you write a blog post, you might want to insert a video or testimonial to a specific place in your article.

You need to define how these objects resolve to the HTML that will be rendered. This SDK provides you with few resolvers that help you to transform the input HTML to your desired HTML, JSON or object.

Built-in resolvers provided by SDK:

Resolver Description Usage RichTextHtmlResolver Tranforms rich text HTML by replacing linked items, links or images with custom HTML createRichTextHtmlResolver().resolveRichText(data) RichTextJsonResolver Tranforms rich text HTML into JSON createRichTextJsonResolver().resolveRichText(data) RichTextObjectResolver Tranforms rich text HTML into javascript Object createRichTextObjectResolver().resolveRichText(data) AsyncRichTextHtmlResolver Async version of RichTextHtmlResolver await createAsyncRichTextHtmlResolver().resolveRichTextAsync(data)

Example use of RichTextHtmlResolver

import { createRichTextHtmlResolver, createDeliveryClient, linkedItemsHelper } from '@kentico/kontent-delivery' ; export type Movie = IContentItem<{ plot: Elements.RichTextElement; }>; export type Actor = IContentItem<{ firstName: Elements.RichTextElement; }>; const response = ( await createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' }).item<Movie>( 'itemCodename' ).toPromise()).data; const richTextElement = response.item.plot; const resolvedRichText = createRichTextHtmlResolver().resolveRichText({ element: richTextElement, linkedItems: linkedItemsHelper.convertLinkedItemsToArray(response.linkedItems), imageResolver: ( imageId, image ) => { return { imageHtml: `<img class="xImage" src=" ${image?.url} ">` , url: 'customUrl' }; }, urlResolver: ( linkId, linkText, link ) => { return { linkHtml: `<a class="xLink"> ${link?.link?.urlSlug} </a>` , url: 'customUrl' }; }, contentItemResolver: ( itemId, contentItem ) => { if (contentItem && contentItem.system.type === 'actor' ) { const actor = contentItem as Actor; return { contentItemHtml: `<div class="xClass"> ${actor.elements.firstName.value} </div>` }; } return { contentItemHtml: '' }; } }); const resolvedHtml = resolvedRichText.html;

Example use of RichTextJsonResolver

import { createRichTextHtmlResolver, createDeliveryClient, linkedItemsHelper } from '@kentico/kontent-delivery' ; const response = ( await createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' }).item<Movie>( 'itemCodename' ).toPromise()).data; const richTextElement = response.item.plot; const json = createRichTextJsonResolver().resolveRichText({ element: response.item.elements.plot, linkedItems: linkedItemsHelper.convertLinkedItemsToArray(response.linkedItems), });

Resolving rich text in node.js

If you need to resolve rich text in node.js , you have to install following parser:

npm i @ kentico / kontent - delivery - node - parser --save

Once installed, it can be used by passing the parser to rich text resolver:

import { createRichTextHtmlResolver, createAsyncRichTextHtmlResolver } from '@kentico/kontent-delivery' ; import { nodeParser, asyncNodeParser } from '@kentico/kontent-delivery-node-parser' ; const json = createRichTextHtmlResolver(nodeParser).resolveRichText(data); const html = await createAsyncRichTextHtmlResolver(asyncNodeParser).resolveRichText(data);

Creating custom rich text resolvers

This SDK provides you with browserParser which you can use to implement your own rich text resolver. A common usecase for creating custom resolvers is when you want to convert rich text element into, for example, react components , angular commponents or components in some other popular framework. The parser will take care of actually parsing html, while you can focus on creating specific logic for creating components dynamically.

Get content types

To retrieve information about your content types, you can use the type and types methods.

deliveryClient .type( 'movie' ) .toPromise(); deliveryClient.types().toPromise(); deliveryClient.types().toAllPromise();

Get taxonomies

To retrieve information about your taxonomies, you can use the taxonomy and taxonomies methods.

deliveryClient .taxonomy( 'taxonomyGroupName' ) .toPromise(); deliveryClient.taxonomies().toPromise(); deliveryClient.taxonomies().toAllPromise();

Proxy configuration

If you want to use a proxy server, you need to use different domain or otherwise transform URL. By using proxy configuration option you can define your own base domains as well as URL format. This is useful if you need to for example hide the projectId from URL.

IDeliveryClientProxyConfig offers 3 ways of configuring proxy url:

baseUrl - Base url used for preview reqeusts. Defaults to 'preview-deliver.kontent.ai' basePreviewUrl - Base url used for all requests. Defaults to 'deliver.kontent.ai' advancedProxyUrlResolver - Resolver function where you get IProxyUrlData context data (includes domain, action, query parameters..) and can fully customize final URL.

Examples:

const client = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' , proxy: { baseUrl: 'http://my-proxy.io' } });

const client = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' , proxy: { advancedProxyUrlResolver: ( data ) => { const action = data.action; const domain = data.domain; const projectId = data.projectId; const queryString = data.queryString; const queryParameters = data.queryParameters; const queryConfig = data.queryConfig; return `http://my-proxy.io ${action} ${queryString} ` ; } } });

Error handling

If the error originates in Kontent by Kentico (see error responses), you will get a DeliveryError object instance with more specific information. Otherwise, you will get original error.

import { DeliveryError } from '@kentico/kontent-delivery' ; try { await deliveryClient.item( 'invalid_codename' ).toPromise(); } catch (error) { if (error instanceof DeliveryError) { console .log(err.message, err.errorCode); } else { console .log(error); } }

Remapping json responses

In some scenarios you might want to store json response for later use and use SDK to map the response for you. There are 2 ways you can map previously stored json :

const result = await deliveryClient.item<Movie>( 'codename' ).toPromise(); const json = result.response.data; const remappedData = deliveryClient.mappingService.viewContentItemResponse<Movie>(json); const remappedData = deliveryClient.item<Movie>(movieCodename).map(json);

Handling circular references

By default the SDK automatically maps content items present in linked items & rich text elements. Linked items can reference other linked items in their tree (e.g. child item referencing parent) which may cause infinite nesting (circular reference). This behavior is not an issue for most scenarios, in fact it is beneficial as you can easily access all linked items. However, you cannot easily serialize such model. Using e.g. JSON.stringify would fail if there are circular references.

For this reason, you may disable mapping of linked items with linkedItemsReferenceHandler configuration option.

const client = getTestDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' , linkedItemsReferenceHandler: 'ignore' });

Using custom HTTP service

The SDK allows you to inject your own instance of a class implementing the IHttpService interface. This way you can easily mock responses, implement your own http service, or modify the requests in some other way.

Sample of a test HttpService implementation can be found at https://github.com/Kentico/kontent-core-js/blob/7ec7faaa779a4aa55802ade927f296cc3619a720/lib/http/test-http.service.ts

Once you have your HttpService , use it in delivery client initialization:

const deliveryClient = createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID>' , httpService: YourHttpServiceImplementation });

Debugging

Accessing request data

Every response from this SDK contains additional debug data you can use to inspect when something is not right or if you need to access response headers or other network related properties.

const deliveryResponse = await createDeliveryClient({ projectId: '<YOUR_PROJECT_ID' }).item( 'itemCodename' ).toPromise(); const rawResponseData = deliveryResponse.response; const responseHeaders = deliveryResponse.response.headers;

Getting URL of a query

In case you need to get the raw URL of a request before calling it, use the getUrl() method on any query.

const queryText = deliveryClient .items() .type( 'movie' ) .limitParameter( 10 ) .orderParameter( 'system.codename' , 'desc' ) .getUrl(); console .log(queryText);

Upgrade

The major version 11.0.0 is pretty much a complete overhaul of this SDK with many breaking changes. The major benefits you can with 11.0.0 are:

Greatly reduced package size (from ~318KB to ~95KB ). When Gzipped, this library is now only ~19KB

to ). When Gzipped, this library is now only Reduced complexity by removing rxjs as not everyone needs to use it

as not everyone needs to use it Removed classes in favor of interfaces (again to reduce size of library)

Automatic paging support for all listing queries

Improved resolving of rich text elements along with the async support

support Simplified custom models without the need of typeResolvers

Better retry strategy options

More extension methods added for all queries that support it (feed listing, content type listing etc..)

Removal of duplicate raw data to reduce the size of mapped responses while still being able to easily access debug data with typed network response

data to reduce the size of mapped responses while still being able to easily access debug data with typed network response Simplified mapping of json data to SDK response (when you for example store json in cache and need to re-map it later on)

data to SDK response (when you for example store in cache and need to re-map it later on) Updated all dependencies

If you are upgrading from older version, please see this documentation first. If you are still unsure how to upgrade or have some other questions, feel free to submit an issue on this GitHub and we'll get back to you.

Testing

Note: You need to have Chrome installed in order to run tests via Karma.

npm run test:browser Runs tests in Chrome

Runs tests in Chrome npm run test:node Runs tests in node.js

Runs tests in node.js npm run test:all Runs all test

If you want to mock http responses, it is possible to use custom Http Service as a part of the delivery client configuration.

Feedback & Contribution

Feedback & Contributions are welcomed. Feel free to take/start an issue & submit PR.