Install

npm i @kangc/v-md-editor -S yarn add @kangc/v-md-editor npm i @kangc/v-md-editor@next -S yarn add @kangc/v-md-editor@next

Quick Start

import Vue from 'vue' ; import VueMarkdownEditor from '@kangc/v-md-editor' ; import '@kangc/v-md-editor/lib/style/base-editor.css' ; import vuepressTheme from '@kangc/v-md-editor/lib/theme/vuepress.js' ; import '@kangc/v-md-editor/lib/theme/style/vuepress.css' ; import Prism from 'prismjs' ; import 'prismjs/components/prism-json' ; VueMarkdownEditor.use(vuepressTheme, { Prism, }); Vue.use(VueMarkdownEditor);

Quick Start In Vue3

import { createApp } from 'vue' ; import VMdEditor from '@kangc/v-md-editor' ; import '@kangc/v-md-editor/lib/style/base-editor.css' ; import vuepressTheme from '@kangc/v-md-editor/lib/theme/vuepress.js' ; import '@kangc/v-md-editor/lib/theme/style/vuepress.css' ; import Prism from 'prismjs' ; import 'prismjs/components/prism-json' ; VMdEditor.use(vuepressTheme, { Prism, }); const app = createApp( ); app.use(VMdEditor);

Usage

< template > < v-md-editor v-model = "text" height = "400px" > </ v-md-editor > </ template > < script > export default { data() { return { text : '' , }; }, }; </ script >

Usage Composition Api

< template > < v-md-editor v-model = "text" height = "400px" > </ v-md-editor > </ template > < script > import { ref } from 'vue' ; export default { setup() { const text = ref( '' ); return { text, }; }, }; </ script >

