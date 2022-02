ENGLISH

Charts

它是一个基于canvas的 轻量 图表库.

支持

折线图

柱状图

饼状图

雷达图

仪表盘

npm安装

npm install @jiaminghi/charts

使用

import Charts from '@jiaminghi/charts' const container = document .getElementById( 'container' ) const myChart = new Charts(container) myChart.setOption({ title : 'My Chart' , })

详细文档及示例请移步HomePage.

