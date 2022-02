React Spreadsheet

Simple, customizable yet performant spreadsheet for React.

npm install @iddan/react-spreadsheet

or

yarn add @iddan/react-spreadsheet

Features

Simple straightforward API focusing on common use cases while keeping flexibility

Performant (yet not virtualized)

Implements Just Components™

Usage

Getting Started

import React from "react" ; import Spreadsheet from "react-spreadsheet" ; const data = [ [{ value : "Vanilla" }, { value : "Chocolate" }], [{ value : "Strawberry" }, { value : "Cookies" }] ]; const MyComponent = () => < Spreadsheet data = {data} /> ;

Custom Components

import React from "react" ; import Spreadsheet from "react-spreadsheet" ; const RangeView = ( { cell, getValue } ) => ( <input type="range" value={getValue({ data: cell })} disabled style={{ pointerEvents: "none" }} /> ); const RangeEdit = ({ getValue, cell, onChange }) => ( <input type="range" onChange={e => { onChange({ ...cell, value: e.target.value }); }} value={getValue({ data: cell }) || 0} autoFocus /> ); const data = [ [{ value: "Flavors" }], [({ value: "Vanilla" }, { value: "Chocolate" })], [{ value: "Strawberry" }, { value: "Cookies" }], [ { value: "How much do you like ice cream?" }, { value: 100, DataViewer: RangeView, DataEditor: RangeEdit } ] ]; const MyComponent = () => <Spreadsheet data={data} />;

Prior Art

React Datasheet - Heavily inspired by, enhanced performance and API, no formulas

React Spreadsheet Grid - Virtualized, lacks significant UI parts, no formulas

Handsonetable - Virtualized, lacks dynamic customization. React Spreadsheet uses it's formulas parsing module

License