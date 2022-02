Slideout

A Slide-Out component for Vue3

Dependencies

Vue.js 3.x

Less

Install

NodeJS ENV (commonjs)

npm i @hyjiacan/vue-slideout@3

or

yarn add @hyjiacan/vue-slideout@3

If you need compatible with Vue.js 2.x, use version @hyjiacan/vue-slideout@2 .

You can get the latest code:

git clone https://github.com/hyjiacan/vue-slideout.git

or just download archive

Browser ENV (umd)

Like node-env, a global Slideout will be attached onto window .

The newest version

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@hyjiacan/vue-slideout/lib/slideout.umd.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@hyjiacan/vue-slideout/lib/slideout.css" />

Specified version

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@hyjiacan/vue-slideout@<VERSION>/lib/slideout.umd.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@hyjiacan/vue-slideout@<VERSION>/lib/slideout.css" />

unpkg is also available: instead cdn.jsdelivr.net with unpkg.com. Also, you can use the uncompressed dist by instead slideout.umd.min.js with slideout.umd.js

Usage

Global (recommended)

main.js

import Vue from 'vue' import Slideout from '@hyjiacan/vue-slideout' import '@hyjiacan/vue-slideout/lib/slideout.css' Vue.use(Slideout, { })

In Component

Foobar.vue

< template > < slideout @ closing = "onClosing" v-model = "visible" title = "The title" > < div > content </ div > </ slideout > </ template > < script > import Slideout from '@hyjiacan/vue-slideout' import '@hyjiacan/vue-slideout/lib/slideout.css' export default { name : 'Foobar' , components : { Slideout }, data () { return { visible : false } }, methods : { onClosing (e) { e.pause = true setTimeout( () => { e.resume = true }, 3000 ) } } } </ script >

For more usage, see https://hyjiacan.github.io/vue-slideout/

API reference: API.md

Try it on the fly CodePen

Development