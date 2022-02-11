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Hydro - 新一代高效强大的信息学在线测评系统 (a.k.a. vj5)

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Hydro

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Hydro是一个高效的信息学在线测评系统。特点：易于部署（且提供安装脚本），轻量，功能强大且易于扩展。
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开源许可

本项目基于 AGPL-3.0-or-later 开源。
在您部署 Hydro 时，需要保留底部的 Powered by Hydro 字样，其中的 Hydro 字样需指向 hydro.js.org/本仓库/fork 之一的链接。
若您对源码做出修改/扩展，同样需要以 AGPL-3.0-or-later 开源，您可以以 Powered by Hydro, Modified by xxx 格式在页脚注明。
鉴于 Mirai 处的 不和谐事件 对此项目做如下声明：

  • 项目开源不代表开发者有义务为您提供服务。
  • 您的发言不应该具有攻击性或是不友善倾向。
  • 在提问前请先阅读《提问的智慧》。
  • 若有必要，开发者有权对您停止任何技术支持。
  • 开发组会 尽可能 保证用户可以进行平滑升级，但无法保证不在新版本引入影响使用的漏洞，且内部实现可能会在不发布任何通知的情况下进行重命名/修改/删除。

如果您对以上条目感到不适，建议您停止使用本项目。

鸣谢

排名不分先后，按照链接字典序

  • Github 为 Hydro 提供了代码托管与自动构建。
  • criyle 提供评测沙箱实现。
  • Vijos 为 Hydro 提供了UI框架。

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