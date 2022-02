Hydro

Hydro是一个高效的信息学在线测评系统。特点:易于部署(且提供安装脚本),轻量,功能强大且易于扩展。

Also see previous version at vijos/vj4

中文文档 English

欢迎 star 本项目,这是对开发者的鼓励。

项目的开发与维护需要资金,欢迎进行捐助。

Hydro提供收费的功能定制服务,如您需要可与我们联系。

相关文档若说明的不够详细,请提交 Pull Request 或联系开发组说明。

bug和功能建议请在 Issues 提出。

在 Gitpod 打开已配置完成的测试环境

联系我们

QQ 3402182471

Hydro 用户群:1085853538

Discord Hydro

Telegram @webpack_exports_undefined

开源许可

本项目基于 AGPL-3.0-or-later 开源。

在您部署 Hydro 时,需要保留底部的 Powered by Hydro 字样,其中的 Hydro 字样需指向 hydro.js.org/本仓库/fork 之一的链接。

若您对源码做出修改/扩展,同样需要以 AGPL-3.0-or-later 开源,您可以以 Powered by Hydro, Modified by xxx 格式在页脚注明。

鉴于 Mirai 处的 不和谐事件 对此项目做如下声明:

项目开源不代表开发者有义务为您提供服务。

您的发言不应该具有攻击性或是不友善倾向。

在提问前请先阅读《提问的智慧》。

若有必要,开发者有权对您停止任何技术支持。

开发组会 尽可能 保证用户可以进行平滑升级,但无法保证不在新版本引入影响使用的漏洞,且内部实现可能会在不发布任何通知的情况下进行重命名/修改/删除。

如果您对以上条目感到不适,建议您停止使用本项目。

鸣谢

