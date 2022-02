Introduction

Recent web technologies focus on mobile environments. UIs premised on mouse operation such as window, context-menu, nested-menu and so on are no longer mainstream. However hierarchical structure -- context-menu and nested-menu -- is still effective. This package is an implementation of {nested,context}-menu for PC environments as a Vue Component.

Features

Menu component for vue2

Deeply nested menu supported

Props "checked" & "disabled"

Keybinds

Y-scrollable if necessary

Contextmenu

Builtin 3 themes (white, metal & black)

Customizable color

Menuitem can contain any HTML not only text

Tested on Safari10, Chrome60, Firefox55, IE11, Edge38 for PCs

Does not work on mobile devices 😞

Usage

Install

npm install --save @hscmap/vue-menu

Setup

ES6 / TypeScript

import Vue from 'vue' import * as VueMenu from '@hscmap/vue-menu' Vue.use(VueMenu)

CommonJS

var Vue = require ( 'vue' ) Vue.use( require ( '@hscmap/vue-menu' ))

Example

< template > < hsc-menu-style-white > < hsc-menu-bar style = "border-radius: 0 0 4pt 0;" > < hsc-menu-bar-item label = "File" > < hsc-menu-item label = "New" @ click = "window.alert('New')" /> < hsc-menu-item label = "Open" @ click = "window.alert('Open')" /> < hsc-menu-separator /> < hsc-menu-item label = "Save" @ click = "window.alert('Save')" :disabled = "true" /> < hsc-menu-item label = "Export to" > < hsc-menu-item label = "PDF" /> < hsc-menu-item label = "HTML" /> </ hsc-menu-item > </ hsc-menu-bar-item > < hsc-menu-bar-item label = "Edit" > < hsc-menu-item label = "Undo" keybind = "meta+z" @ click = "window.alert('Undo')" /> < hsc-menu-separator /> < hsc-menu-item label = "Cut" keybind = "meta+x" @ click = "window.alert('Cut')" /> < hsc-menu-item label = "Copy" keybind = "meta+c" @ click = "window.alert('Copy')" /> < hsc-menu-item label = "Paste" keybind = "meta+v" @ click = "window.alert('Paste')" :disabled = "true" /> </ hsc-menu-bar-item > </ hsc-menu-bar > </ hsc-menu-style-white > </ template >

Other examples are available here.

See also vue-window. This is a window UI component for vue2 with the same color themes.

Caveats

This component doesn't work on electron-vue. See here to use with electron-vue.



Contributing

Any comments, suggestions or PRs are welcome 😀