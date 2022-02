Performant, flexible and extensible forms with easy to use validation.

Install

$ npm install /resolvers

API

resolver(schema: object, schemaOptions?: object, resolverOptions: { mode: 'async' | 'sync' })

type Required Description schema object ✓ validation schema schemaOptions object validation library schema options resolverOptions object resolver options, async is the default mode

Quickstart

Dead simple Object schema validation.

import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup' ; import * as yup from 'yup' ; const schema = yup .object() .shape({ name: yup.string().required(), age: yup.number().required(), }) .required(); const App = () => { const { register, handleSubmit } = useForm({ resolver: yupResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit( ( d ) => console .log(d))}> <input {...register( 'name' )} /> <input type = "number" {...register( 'age' )} /> <input type = "submit" /> < /form> ); };

TypeScript-first schema validation with static type inference

⚠️ Example below uses the valueAsNumber , which requires react-hook-form v6.12.0 (released Nov 28, 2020) or later.

import { useForm } from 'react-hook-form'; import { zodResolver } from '@hookform/resolvers/zod'; import * as z from 'zod'; const schema = z.object({ name: z.string().nonempty({ message: 'Required' }), age: z.number().min(10), }); const App = () => { const { register, handleSubmit, formState: { errors }, } = useForm({ resolver: zodResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit((d) => console.log(d))}> <input {...register('name')} /> {errors.name?.message && <p>{errors.name?.message}</p>} <input type="number" {...register('age', { valueAsNumber: true })} /> {errors.age?.message && <p>{errors.age?.message}</p>} <input type="submit" /> </form> ); };

A simple and composable way to validate data in JavaScript (or TypeScript).

import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { superstructResolver } from '@hookform/resolvers/superstruct' ; import { object, string , number } from 'superstruct' ; const schema = object({ name: string (), age: number (), }); const App = () => { const { register, handleSubmit } = useForm({ resolver: superstructResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit( ( d ) => console .log(d))}> <input {...register( 'name' )} /> <input type = "number" {...register( 'age' , { valueAsNumber: true })} /> <input type = "submit" /> < /form> ); };

The most powerful data validation library for JS.

import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { joiResolver } from '@hookform/resolvers/joi' ; import Joi from 'joi' ; const schema = Joi.object({ name: Joi.string().required(), age: Joi.number().required(), }); const App = () => { const { register, handleSubmit } = useForm({ resolver: joiResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit( ( d ) => console .log(d))}> <input {...register( 'name' )} /> <input type = "number" {...register( 'age' )} /> <input type = "submit" /> < /form> ); };

Vest 🦺 Declarative Validation Testing.

import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { vestResolver } from '@hookform/resolvers/vest' ; import { create, test, enforce } from 'vest' ; const validationSuite = create( ( data = {} ) => { test( 'username' , 'Username is required' , () => { enforce(data.username).isNotEmpty(); }); test( 'password' , 'Password is required' , () => { enforce(data.password).isNotEmpty(); }); }); const App = () => { const { register, handleSubmit, errors } = useForm({ resolver: vestResolver(validationSuite), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit( ( data ) => console .log(data))}> <input {...register( 'username' )} /> <input type = "password" {...register( 'password' )} /> <input type = "submit" /> < /form> ); };

Decorator-based property validation for classes.

⚠️ Remember to add these options to your tsconfig.json !

"strictPropertyInitialization": false , "experimentalDecorators": true

import { useForm } from 'react-hook-form'; import { classValidatorResolver } from '@hookform/resolvers/class-validator'; import { Length, Min, IsEmail } from 'class-validator'; class User { @Length(2, 30) username: string; @IsEmail() email: string; } const resolver = classValidatorResolver(User); const App = () => { const { register, handleSubmit, formState: { errors }, } = useForm<User>({ resolver }); return ( <form onSubmit={handleSubmit((data) => console.log(data))}> <input type="text" {...register('username')} /> {errors.username && <span>{errors.username.message}</span>} <input type="text" {...register('email')} /> {errors.email && <span>{errors.email.message}</span>} <input type="submit" value="Submit" /> </form> ); };

Validate your data with powerful decoders.

import React from 'react' ; import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { ioTsResolver } from '@hookform/resolvers/io-ts' ; import t from 'io-ts' ; import tt from 'io-ts-types' ; const schema = t.type({ username: t.string, age: tt.NumberFromString, }); const App = () => { const { register, handleSubmit } = useForm({ resolver: ioTsResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit( ( d ) => console .log(d))}> <input {...register( 'username' )} /> <input type = "number" {...register( 'age' )} /> <input type = "submit" /> < /form> ); }; export default App;

A small, simple, and fast JS validator

import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { nopeResolver } from '@hookform/resolvers/nope' ; import Nope from 'nope-validator' ; const schema = Nope.object().shape({ name: Nope.string().required(), age: Nope.number().required(), }); const App = () => { const { register, handleSubmit } = useForm({ resolver: nopeResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit( ( d ) => console .log(d))}> <input {...register( 'name' )} /> <input type = "number" {...register( 'age' )} /> <input type = "submit" /> < /form> ); };

TypeScript-first schema validation with static type inference

import { useForm } from 'react-hook-form'; import { computedTypesResolver } from '@hookform/resolvers/computed-types'; import Schema, { number, string } from 'computed-types'; const schema = Schema({ username: string.min(1).error('username field is required'), age: number, }); const App = () => { const { register, handleSubmit, formState: { errors }, } = useForm({ resolver: computedTypesResolver(schema), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit((d) => console.log(d))}> <input {...register('name')} /> {errors.name?.message && <p>{errors.name?.message}</p>} <input type="number" {...register('age', { valueAsNumber: true })} /> {errors.age?.message && <p>{errors.age?.message}</p>} <input type="submit" /> </form> ); };

Static and runtime type assertion library with no dependencies

import { useForm } from 'react-hook-form'; import { typanionResolver } from '@hookform/resolvers/typanion'; import * as t from 'typanion'; const isUser = t.isObject({ username: t.applyCascade(t.isString(), [t.hasMinLength(1)]), age: t.applyCascade(t.isNumber(), [ t.isInteger(), t.isInInclusiveRange(1, 100), ]), }); const App = () => { const { register, handleSubmit, formState: { errors }, } = useForm({ resolver: typanionResolver(isUser), }); return ( <form onSubmit={handleSubmit((d) => console.log(d))}> <input {...register('name')} /> {errors.name?.message && <p>{errors.name?.message}</p>} <input type="number" {...register('age')} /> {errors.age?.message && <p>{errors.age?.message}</p>} <input type="submit" /> </form> ); };

